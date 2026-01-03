Reapresentação, Paulista, Brasileiro e Copinha: confira a agenda do Palmeiras no mês de janeiro
Elenco do Verdão se reapresenta neste domingo (4) para dar início à preparação para a temporada; veja a programação
O Palmeiras está pronto para começar sua temporada de 2026. Neste domingo (4), o elenco se reapresentará na Academia de Futebol para dar início à preparação para enfrentar a Portuguesa, em partida marcada para sábado (10), no Canindé, pela primeira rodada do Paulistão.
Palmeiras encaminha empréstimo de Micael ao Inter Miami, time de Messi
Palmeiras mexe em quase todos os setores e coloca reformulação à prova no Paulistão
Com atletas que já atuaram pelo profissional, Palmeiras divulga inscritos na Copinha; veja
Palmeiras encaminha empréstimo de Micael ao Inter Miami, time de Messi
O elenco realizará exames médicos e será avaliado pelos médicos do clube, enquanto o técnico Abel Ferreira ainda não comandará as primeiras atividades, pois chegará às vésperas da estreia do time no Estadual. Como de costume, o português ganha uns dias a mais de folga nas férias.
Ainda neste mês de janeiro, o Alviverde marcará presença em outras competições tanto do profissional, quanto da base. Em todas as partidas como mandante, atuará na Arena Barueri, em Barueri, já que o Allianz Parque está em processo de troca de gramado sintético e ainda não está disponível para uso, previsto para o final de fevereiro.
Enquanto pelo Estadual e Copinha a agenda segue a todo vapor, o Brasileirão começará apenas no fim de janeiro, com uma partida no último final de semana do mês, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, com data prevista para o dia 28.
Palmeiras mexe em quase todos os setores e coloca reformulação à prova no Paulistão
Veja a tabela do Palmeiras no Paulistão:
- 10/1 - POR x PAL - 20h30 - São Paulo (1ª rodada );
- 14/1 - PAL x SAN - 19h30 - Barueri (2ª rodada);
- 17/1 - PAL - MIR - 20h30 - Barueri (3ª rodada);
- 20/1 - NOV x PAL -19h - Novo Horizonte (4ª rodada);
- 24/1 - PAL x SAO - 18h30 - Barueri (5ª rodada);
- 31/1 - BOT x PAL - 20h30 - Ribeirão Preto (6ª rodada);
- 8/2 - COR x PAL - 20h30 - São Paulo (7ª rodada);
- 15/2 - PAL x GUA - 20h30 - Barueri (8ª rodada).
Veja a agenda de jogos do Palmeiras na Copinha:
- 5/1 - Palmeiras x Monte Roraima - às 19h30, na Arena Barueri (1ª rodada)
- 8/1 - Palmeiras x Batalhão - às 19h30, na Arena Barueri (2ª rodada)
- 11/1 - Palmeiras x Remo - às 11h, na Arena Barueri (3ª rodada)
Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
