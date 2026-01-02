Com atletas que já atuaram pelo profissional, Palmeiras divulga inscritos na Copinha; veja
Verdão estreia no principal torneio de base do Brasil contra o Monte Roraima, no dia 5, na Arena Barueri
O Palmeiras divulgou na noite desta sexta-feira (2) os 30 atletas inscritos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. O Verdão, que está no Grupo 27, estreia no principal torneio das categorias de base na segunda-feira (5), contra o Monte Roraima-RR, às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, casa do time nesta edição.
Três atletas presentes na lista já atuaram pela equipe profissional sob o comando de Abel Ferreira: o zagueiro Benedetti e os meio-campistas Erick Belé e Larson. Além deles, o goleiro Aranha também é presença constante nos treinos do time principal. Entre os mais jovens, o nome de Eduardo Conceição chama a atenção.
O Palmeiras tem 12 jogadores relacionados para a competição que também estiveram inscritos na edição de 2025: os goleiros Kauan Lima e Luiz Sá, os zagueiros Benedetti e Robson, os laterais-esquerdos André Lucas e Arthur, os meio-campistas Coutinho e Erick Belé e os atacantes Antônio Marcos, Juan Gabriel, Riquelme Fillipi e Sorriso.
Nesta edição de 2026, o Verdão divide a chave com Batalhão-TO, Monte Roraima-RR e Remo, e busca seu terceiro título da competição de base. O primeiro foi conquistando em 2022, quando goleou o Santos por 4 a 0 na final. No ano seguinte, o Alviverde foi bicampeão ao superar o América-MG por 2 a 1 na decisão.
Veja os 30 inscritos do Palmeiras na Copinha:
1) Aranha (goleiro, 2005)
2) Luis Saboia (lateral-direito, 2007)
3) Robson (zagueiro, 2006)
4) Luccas Ramon (zagueiro, 2008)
5) Coutinho (meio-campista, 2006)
6) Arthur (lateral-esquerdo, 2005)
7) Sorriso (atacante, 2005)
8) Fabio (meio-campista, 2005)
9) Heittor (atacante, 2007)
10) Eduardo (atacante, 2009)
11) Victor Gabriel (atacante, 2006)
12) João Gabriel (lateral-direito, 2007)
13) Pimenta (zagueiro, 2006)
14) Kauan Lima (goleiro, 2007)
15) João Paulo (meio-campista, 2007)
16) André Lucas (lateral-esquerdo, 2006)
17) Antônio Marcos (atacante, 2007)
18) Juan Gabriel (atacante, 2008)
19) Juliano (atacante, 2008)
20) Felipe Teresa (atacante, 2006)
21) Kauã Lira (meio-campista, 2007)
22) Halerrandrio (atacante, 2006)
23) Rocha (zagueiro, 2005)
24) Luiz Sá (goleiro, 2007)
25) Davi Góes (meio-campista, 2005)
26) Hugo (atacante, 2006)
27) Riquelme Fillipi (atacante, 2006)
28) Larson (meio-campista, 2005)
29) Erick Belé (meio-campista, 2007)
30) Benedetti (zagueiro, 2006)
Veja a agenda de jogos do Palmeiras na Copinha 2026:
- 5/1 - Palmeiras x Monte Roraima - às 19h30, na Arena Barueri (1ª rodada)
- 8/1 - Palmeiras x Batalhão - às 19h30, na Arena Barueri (2ª rodada)
- 11/1 - Palmeiras x Remo - às 11h, na Arena Barueri (3ª rodada)
Ingressos gratuitos do Palmeiras na Copinha:
O torcedor do Verdão poderá acompanhar todas as partidas na Arena Barueri de forma gratuita. O resgate de ingressos já está disponível no site Sou da Liga (fpf.soudaliga.com.br). É possível realizar a reserva de até cinco ingressos por cadastro – vale destacar que a coleta da imagem facial é necessária para o acesso ao estádio. A liberação de entradas para os jogos será feita rodada a rodada.
Tudo sobre
