O Palmeiras divulgou na noite desta sexta-feira (2) os 30 atletas inscritos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. O Verdão, que está no Grupo 27, estreia no principal torneio das categorias de base na segunda-feira (5), contra o Monte Roraima-RR, às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, casa do time nesta edição.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras arrecada mais de 10% do valor de vendas de jogadores previsto para 2026

Três atletas presentes na lista já atuaram pela equipe profissional sob o comando de Abel Ferreira: o zagueiro Benedetti e os meio-campistas Erick Belé e Larson. Além deles, o goleiro Aranha também é presença constante nos treinos do time principal. Entre os mais jovens, o nome de Eduardo Conceição chama a atenção.

O Palmeiras tem 12 jogadores relacionados para a competição que também estiveram inscritos na edição de 2025: os goleiros Kauan Lima e Luiz Sá, os zagueiros Benedetti e Robson, os laterais-esquerdos André Lucas e Arthur, os meio-campistas Coutinho e Erick Belé e os atacantes Antônio Marcos, Juan Gabriel, Riquelme Fillipi e Sorriso.

continua após a publicidade

Nesta edição de 2026, o Verdão divide a chave com Batalhão-TO, Monte Roraima-RR e Remo, e busca seu terceiro título da competição de base. O primeiro foi conquistando em 2022, quando goleou o Santos por 4 a 0 na final. No ano seguinte, o Alviverde foi bicampeão ao superar o América-MG por 2 a 1 na decisão.

➡️ Palmeiras: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos da Copinha

Veja os 30 inscritos do Palmeiras na Copinha:

1) Aranha (goleiro, 2005)

2) Luis Saboia (lateral-direito, 2007)

3) Robson (zagueiro, 2006)

4) Luccas Ramon (zagueiro, 2008)

5) Coutinho (meio-campista, 2006)

6) Arthur (lateral-esquerdo, 2005)

7) Sorriso (atacante, 2005)

8) Fabio (meio-campista, 2005)

9) Heittor (atacante, 2007)

10) Eduardo (atacante, 2009)

11) Victor Gabriel (atacante, 2006)

12) João Gabriel (lateral-direito, 2007)

13) Pimenta (zagueiro, 2006)

14) Kauan Lima (goleiro, 2007)

15) João Paulo (meio-campista, 2007)

16) André Lucas (lateral-esquerdo, 2006)

17) Antônio Marcos (atacante, 2007)

18) Juan Gabriel (atacante, 2008)

19) Juliano (atacante, 2008)

20) Felipe Teresa (atacante, 2006)

21) Kauã Lira (meio-campista, 2007)

22) Halerrandrio (atacante, 2006)

23) Rocha (zagueiro, 2005)

24) Luiz Sá (goleiro, 2007)

25) Davi Góes (meio-campista, 2005)

26) Hugo (atacante, 2006)

27) Riquelme Fillipi (atacante, 2006)

28) Larson (meio-campista, 2005)

29) Erick Belé (meio-campista, 2007)

30) Benedetti (zagueiro, 2006)

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras inicia temporada de 2026 com dois jogadores fora dos planos de Abel Ferreira

Veja a agenda de jogos do Palmeiras na Copinha 2026:

5/1 - Palmeiras x Monte Roraima - às 19h30, na Arena Barueri (1ª rodada)

8/1 - Palmeiras x Batalhão - às 19h30, na Arena Barueri (2ª rodada)

11/1 - Palmeiras x Remo - às 11h, na Arena Barueri (3ª rodada)

Ingressos gratuitos do Palmeiras na Copinha:

O torcedor do Verdão poderá acompanhar todas as partidas na Arena Barueri de forma gratuita. O resgate de ingressos já está disponível no site Sou da Liga (fpf.soudaliga.com.br). É possível realizar a reserva de até cinco ingressos por cadastro – vale destacar que a coleta da imagem facial é necessária para o acesso ao estádio. A liberação de entradas para os jogos será feita rodada a rodada.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras