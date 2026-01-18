Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

Palmeiras e Ibrachina se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 18h30 (de Brasília), na Arena Baruei, pelas quartas de final da Copinha. O confronto terá transmissão da CazéTV (Youtube).

O Palmeiras já disputou seis partidas pela competição, com quatro vitórias e dois empates, somando 23 gols marcados e sete sofridos – os artilheiros do time no torneio são os atacantes Sorriso e Victor Gabriel, com cinco tentos cada. O Sub-20 do Palestra defende a marca de 24 partidas de invencibilidade, com 18 vitórias e seis empates no recorte – a última derrota da categoria aconteceu em julho de 2025.

O Ibrachina fez história com a vitória conquistada em cima do Colorado na Ibrachina Arena. Em sua quinta participação na Copinha, o clube conquistou a vaga nas quartas de final. Além do Inter, a equipe eliminou o Atlético Mineiro na primeira fase do mata-mata e o Santo André na segunda, além de ter liderado o grupo 30 do torneio. Ficou à frente do próprio rival do ABC Paulista, Bangu-RJ e Ferroviário-CE.

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Vitória

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X IBRACHINA

COPINHA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: segunda-feira, 19 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP);

📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube).

Confira os inscritos do Palmeiras na Copinha

Goleiros: Aranha (05), Kauan Lima (07) e Luiz Sá (07)

Zagueiros: Benedetti (06), Luccas Ramon (08), Pimenta (06), Robson (06) e Rocha (05)

Laterais: André Lucas (06), Arthur (05), João Gabriel (07), Luis Saboia (07)

Meio-campistas: Coutinho (06), Davi Góes (05), Erick Belé (07), Fabio (05), João Paulo (07), Kauã Lira (07) e Larson (05)

Atacantes: Antônio Marcos (07), Eduardo (09), Felipe Teresa (06), Halerrandrio (06), Heittor (07), Hugo (06), Juan Gabriel (08), Juliano (08), Riquelme Fillipi (06), Sorriso (05) e Victor Gabriel (06)

