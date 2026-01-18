Abel aprova rodízio no elenco do Palmeiras e comenta possível saída de Facundo

O técnico Abel Ferreira se mostrou satisfeito com as apresentações do Palmeiras neste início de Campeonato Paulista, em que o time venceu os três jogos que disputou e mantém os 100% de aproveitamento, apesar das mudanças jogo após jogo.

Na vitória sobre o Mirassol por 1 a 0, neste sábado (17), na Arena Barueri, o time confirmou novamente a solidez defensiva. Já são três partidas com baliza zero, além de sete jogos como mandante, o que demonstra solidez defensiva.

– Deixa contente como mudamos todos os jogadores da defesa. É dar oportunidade a todos de jogarem. Quando eu explico, eu explico tudo a todos. As mesmas coordenadas para cada um fazer o melhor. Não temos todos disponíveis, temos vários lesionados, mas é isso, continuar no trabalho – disse o treinador.

– A concorrência, quando o Palmeiras joga contra a Portuguesa, temos que ser superiores, ganharmos. Quando começar Brasileiro e Libertadores é outra dimensão. Quando jogarmos com times de Série A, é manter. Me dá o gosto de não levar gols, mas podíamos ter feito três ou quatro. Uma jogada do Vitor Roque que poderia ter feito e poderíamos ter aberto o placar ali. É isto, continuar neste caminho, continuar assim – afirmou.

Os jovens Luís Pacheco e Arthur foram titulares na partida desta noite. O volante atuou ao lado de Marlon Freitas, enquanto o lateral-esquerdo deixou Piquerez e Jefté no banco de reservas para iniciar entre os titulares pela primeira vez. O garoto, aliás, é um dos inscritos desta edição da Copinha.

– Se não ganhar títulos, eles vão ser aplaudidos? Essa é nossa função. O Arthur não cruza, ele passa. O grande protagonista são os jogadores. E o treinador tem que falar, incentivar… E temos que ver jogadores como Arthur, que não cruza, passa. Ele fez uns sete passes.

– O Pacheco também é muito bom. Mas aqui é isso. Não vejo nenhum treinador fazendo isso. A gente ganhou muito dinheiro vendendo jogadores…o que mais queremos aqui e temos responsabilidade financeira, mas ninguém quer saber isso, querem títulos. Temos que continuar sendo uma equipe competitiva, mas com responsabilidade. É o que fizemos nos últimos anos. Se não ganharmos de um jeito será de outro – afirmou o português.

Possível saída de Facundo do Palmeiras

Com lesão na coxa esquerda, o atacante Facundo Torres ainda não atuou oficialmente nesta temporada, e tem propostas da MLS para deixar o clube paulista. Apesar das muitas partidas que disputou em 2025, não convenceu a comissão técnica de que será peça importante nesta temporada.

– Ele ainda não saiu, mas a cobrança é muito grande a mim e pedem para ganhar títulos, apostar na base: 45% é da base e você não vê nenhuma equipe que faz isso. Ano passado, lutaram por títulos: Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Vocês viram algum dando oportunidade à base? Não sei se já saiu ou não, não mando no clube, mas três vão sair: Micael, Anibal e Weverton, e pode sair Facundo. Só veio o Marlon Freitas – falou.

