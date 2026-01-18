Vídeo: Após sair de campo com dores no joelho, Vitor Roque deixa Arena Barueri sem mancar
Vitor Roque deixou o gramado com dores no joelho direito e será avaliado pelo clube
- Matéria
- Mais Notícias
O centroavante Vitor Roque deixou o gramado da Arena Barueri nos primeiros minutos do segundo tempo, quando o duelo entre Palmeiras e Mirassol ainda estava no zero. Com dores no joelho direito, o camisa 9 de Abel Ferreira foi direto para o banco de reservas colocar gelo no local, com uma fisionomia de incômodo. (Veja o vídeo abaixo).
Abel aprova rodízio no elenco do Palmeiras e comenta possível saída de Facundo
Palmeiras
Flaco López marca, Palmeiras vence o Mirassol e assume a liderança do Paulistão
Futebol Nacional
Abel Ferreira fala sobre valorização do clube: ‘O Palmeiras tem um treinador que aposta na base’
Palmeiras
➡️ Abel aprova rodízio no elenco do Palmeiras e comenta possível saída de Facundo
Na saída da delegação alviverde da Arena Barueri, após a vitória, no entanto, o Tigrinho parecia estar sem dores, já que andava normalmente, sem mancar. O jogador será avaliado pelo departamento médico do Palmeiras para saber se há alguma lesão no local. (Veja o vídeo abaixo).
Abel Ferreira sobre possível lesão de Vitor Roque
– Vitor Roque? Não sei dizer o que ele tem, mas, como já digo, e não precisa ser um mago da fisiologia para saber que quando está parado um mês e quando vai ao ginásio para fazer 50 flexões ou exercícios, não vai conseguir. Com uma pré-temporada dessa não dá. Se eu pudesse pedir algo era ter mais uma substituição para fazer, assim como quando tem um choque de cabeça – afirmou o treinador.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
+ Aposte nas partidas do Campeonato Paulista!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias