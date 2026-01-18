menu hamburguer
Vídeo: Após sair de campo com dores no joelho, Vitor Roque deixa Arena Barueri sem mancar

Vitor Roque deixou o gramado com dores no joelho direito e será avaliado pelo clube

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 18/01/2026
00:48
Vitor Roque em ação pelo Palmeiras
Vitor Roque em ação pelo Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
O centroavante Vitor Roque deixou o gramado da Arena Barueri nos primeiros minutos do segundo tempo, quando o duelo entre Palmeiras e Mirassol ainda estava no zero. Com dores no joelho direito, o camisa 9 de Abel Ferreira foi direto para o banco de reservas colocar gelo no local, com uma fisionomia de incômodo. (Veja o vídeo abaixo).

Na saída da delegação alviverde da Arena Barueri, após a vitória, no entanto, o Tigrinho parecia estar sem dores, já que andava normalmente, sem mancar. O jogador será avaliado pelo departamento médico do Palmeiras para saber se há alguma lesão no local. (Veja o vídeo abaixo).

Abel Ferreira sobre possível lesão de Vitor Roque

– Vitor Roque? Não sei dizer o que ele tem, mas, como já digo, e não precisa ser um mago da fisiologia para saber que quando está parado um mês e quando vai ao ginásio para fazer 50 flexões ou exercícios, não vai conseguir. Com uma pré-temporada dessa não dá. Se eu pudesse pedir algo era ter mais uma substituição para fazer, assim como quando tem um choque de cabeça – afirmou o treinador.

