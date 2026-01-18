menu hamburguer
Abel Ferreira abre o jogo sobre dores de Vitor Roque: 'Não precisa ser mago da fisiologia'

Jogador saiu de campo no início do segundo tempo com dores no joelho direito

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 18/01/2026
05:20
Atualizado há 1 minutos
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante coletiva de imprensa (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)
O técnico Abel Ferreira abiu o jogo sobre a condição física do centroavante Vitor Roque, que deixou o gramado da Arena Barueri nos primeiros minutos do segundo tempo de Palmeiras x Mirassol em razão de dores no joelho direito. Por esse motivo, o camisa 9 foi direto para o banco de reservas colocar gelo para aliviar o incômodo.

— Vitor Roque? Não sei dizer o que ele tem, mas, como já digo, e não precisa ser um mago da fisiologia para saber que, quando está parado um mês e vai ao ginásio para fazer 50 flexões ou exercícios, não vai conseguir – disse o treinador, após a vitória do Verdão por 1 a 0.

— Com uma pré-temporada dessa não dá. Se eu pudesse pedir algo era ter mais uma substituição para fazer, assim como quando tem um choque de cabeça — continuou o treinador.

O Tigrinho, apesar das dores dentro de campo, parecia não sentir mais nenhum incômodo quando deixou o estádio, ao lado da delegação alviverde, como mostra o vídeo abaixo.

Essa não é primeira vez que Vitor Roque tem lesão em 2026. Na estreia no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, o jogador não foi relacionado em razão de uma entorse no tornozelo, que sofreu um trauma no jogo-treino com o Desportivo Brasil.

Para saber se há de fato uma lesão, o jogador será avaliado pelo departamento médico palmeirense.

Agora, na próxima rodada do Estadual, a quarta do Campeonato Paulista, o Palmeiras encara o Novorizontino na terça-feira (20), às 20h (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi.

Vitor Roque em ação pelo Palmeiras
Vitor Roque em ação pelo Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli / AGIF)<br><br>

