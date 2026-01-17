menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Conheça o Ibrachina, time que derrubou gigantes na Copinha e enfrentará o Palmeiras

Equipe já eliminou Atlético-MG e Internacional e tem empresários do comércio como investidores

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 17/01/2026
17:56
Ibrachina FC Copinha
imagem cameraIbrachina eliminou Atlético-MG e Internacional na Copinha 2026. (Foto: Reprodução/Instagram/@ibrachinafc)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A eliminação do Internacional para o Ibrachina pode soar estranho para quem não acompanha o futebol de base nos últimos anos. Mas quando se trata das categorias de formação no futebol, o time da capital paulista já pode ser considerado uma das grandes forças Brasil afora. O clube com sede na Mooca, Zona Leste de São Paulo, eliminou rivais gigantes na Copinha e agora enfrentará o Palmeiras nas quartas de final do torneio.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Criado há seis anos, o clube de futebol faz parte de um projeto que integra investimento do setor privado e, antes do esporte, nasceu como uma ferramenta de integração cultural entre o Brasil e a China. Na modalidade, o foco é o desenvolvimento de jovens talentos com estrutura de primeira prateleira.

O Ibrachina fez história com a vitória conquistada neste sábado (17) em cima do Colorado na Ibrachina Arena. Em sua quinta participação na Copinha, o clube conquistou a vaga nas quartas de final. Além do Inter, a equipe eliminou o Atlético Mineiro na primeira fase do mata-mata e o Santo André na segunda, além de ter liderado o grupo 30 do torneio. Ficou à frente do próprio rival do ABC Paulista, Bangu-RJ e Ferroviário-CE.

continua após a publicidade

Agora, a missão é tirar um dos melhores times da Copinha até aqui. O Palmeiras não tomou conhecimento dos adversários desde sua estreia no torneio e chegou a aplicar 9 a 0 no time do Batalhão na fase de grupos. Deixou para trás na fase inicial o Monte Roraima e o Remo. Depois, passou do Vitória, Flamengo de Guarulhos e, nas oitavas, despachou o Ituano na Arena Barueri.

Ibrachina FC Copinha
Ibrachina FC foi criado em 2020 e se destaca no futebol de base em São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

Conheça a história do Ibrachina

O Ibrachina leva o mesmo nome do Instituto Sociocultural Brasil-China, fundado em 2018, em São Paulo. Sob gestão atual Thomas Law, o projeto chegou Brasil com o objetivo de promover uma aproximação cultural e educacional entre dois dos países mais representativos das culturas ocidental e oriental, além de ter um olhar para outras nações lusófonas espalhadas pelo planeta.

continua após a publicidade

O irmão de Thomas Law, Henrique Law, é o presidente do Ibrachina FC, vertente desenvolvida pelo instituto para se desenvolver no esporte. Os irmãos são filhos do casal Law Kin Chong e Miriam Law, empresários sino-brasileiros que construíram sua fortuna com uma série de shoppings nas regiões da 25 de março e Brás, conhecidas pelo comércio intenso, um dos mais importantes do Brasil.

Em termos institucionais, o Ibrachina já realizou parcerias em diversos setores ligados à comunidade brasileira, como a USP, no setor educacional, Sebrae, na indústria, Olodum, ligado à cultura e musicalidade, além de frentes parlamentares, entre elas uma ligada ao BRICS.

Dois anos depois da criação do instituto, o Ibrachina passou a investir no setor do futebol. Desde então, tem desenvolvido atletas não só nas categorias sub-15 e sub-17, mas também com escolinhas de futebol para categorias mais novas e um projeto social na Mooca, que oferece atividades para jovens das comunidades da Vila Carioca, em Heliópolis, uma das maiores comunidades da capital paulista, localizada na região sudeste da cidade.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias