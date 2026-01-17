A eliminação do Internacional para o Ibrachina pode soar estranho para quem não acompanha o futebol de base nos últimos anos. Mas quando se trata das categorias de formação no futebol, o time da capital paulista já pode ser considerado uma das grandes forças Brasil afora. O clube com sede na Mooca, Zona Leste de São Paulo, eliminou rivais gigantes na Copinha e agora enfrentará o Palmeiras nas quartas de final do torneio.

Criado há seis anos, o clube de futebol faz parte de um projeto que integra investimento do setor privado e, antes do esporte, nasceu como uma ferramenta de integração cultural entre o Brasil e a China. Na modalidade, o foco é o desenvolvimento de jovens talentos com estrutura de primeira prateleira.

O Ibrachina fez história com a vitória conquistada neste sábado (17) em cima do Colorado na Ibrachina Arena. Em sua quinta participação na Copinha, o clube conquistou a vaga nas quartas de final. Além do Inter, a equipe eliminou o Atlético Mineiro na primeira fase do mata-mata e o Santo André na segunda, além de ter liderado o grupo 30 do torneio. Ficou à frente do próprio rival do ABC Paulista, Bangu-RJ e Ferroviário-CE.

Agora, a missão é tirar um dos melhores times da Copinha até aqui. O Palmeiras não tomou conhecimento dos adversários desde sua estreia no torneio e chegou a aplicar 9 a 0 no time do Batalhão na fase de grupos. Deixou para trás na fase inicial o Monte Roraima e o Remo. Depois, passou do Vitória, Flamengo de Guarulhos e, nas oitavas, despachou o Ituano na Arena Barueri.

Ibrachina FC foi criado em 2020 e se destaca no futebol de base em São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

Conheça a história do Ibrachina

O Ibrachina leva o mesmo nome do Instituto Sociocultural Brasil-China, fundado em 2018, em São Paulo. Sob gestão atual Thomas Law, o projeto chegou Brasil com o objetivo de promover uma aproximação cultural e educacional entre dois dos países mais representativos das culturas ocidental e oriental, além de ter um olhar para outras nações lusófonas espalhadas pelo planeta.

O irmão de Thomas Law, Henrique Law, é o presidente do Ibrachina FC, vertente desenvolvida pelo instituto para se desenvolver no esporte. Os irmãos são filhos do casal Law Kin Chong e Miriam Law, empresários sino-brasileiros que construíram sua fortuna com uma série de shoppings nas regiões da 25 de março e Brás, conhecidas pelo comércio intenso, um dos mais importantes do Brasil.

Em termos institucionais, o Ibrachina já realizou parcerias em diversos setores ligados à comunidade brasileira, como a USP, no setor educacional, Sebrae, na indústria, Olodum, ligado à cultura e musicalidade, além de frentes parlamentares, entre elas uma ligada ao BRICS.

Dois anos depois da criação do instituto, o Ibrachina passou a investir no setor do futebol. Desde então, tem desenvolvido atletas não só nas categorias sub-15 e sub-17, mas também com escolinhas de futebol para categorias mais novas e um projeto social na Mooca, que oferece atividades para jovens das comunidades da Vila Carioca, em Heliópolis, uma das maiores comunidades da capital paulista, localizada na região sudeste da cidade.