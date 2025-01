Palmeiras x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Copinha

Palmeiras e Grêmio se enfrentam nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste domingo (19), na Arena Barueri, em São Paulo. A partida está agendada para as 21h30 (horário de Brasília) e será transmitida pelo Sportv (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Sportv

O Palmeiras chega para este confronto após uma vitória de 4 a 0 sobre o Grêmio Audax, com destaque para Erick Belé, autor de três gols, e Riquelme Fillipi, que completou o placar. Este resultado posiciona o Palmeiras como um dos melhores ataques da competição, com um total de 23 gols, número que o iguala ao Red Bull Bragantino, embora este último já tenha sido eliminado.

Do outro lado, o Grêmio assegurou sua presença nas quartas de final após um empate de 2 a 2 com o Red Bull Bragantino em Mogi das Cruzes, seguido de uma vitória nos pênaltis. A eficiência nas cobranças e a defesa decisiva do goleiro Ygor contra o chute de Alexandre Pena foram cruciais para a classificação do Grêmio.

A equipe do Rio Grande do Sul busca seu primeiro título na Copinha, já foi vice-campeã em 1991 e 2020, enquanto o Verdão defende o bicampeonato conquistado em 2022 e 2023.

Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste domingo (19) (Fabio Menotti/Palmeiras)

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x GRÊMIO

QUARTAS DE FINAL - COPINHA

📆 Data e horário: segunda- feira, 20 de janeiro de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, em São Paulo

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Robson, Gabriel Vareta, Arthur; Ramon, Rafael Coutinho, Erick Belé; Edney, Riquelme Fillipi, Sorriso. Técnico: Lucas Andrade

GRÊMIO: Ygor; Smiley, Nathan, Luís Eduardo, João Lima; Kaick, Hiago, Zortea; Jeferson, Gabriel Mec, Riquelme. Técnico: Fabiano Daitx