Sport e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). A partida é válida pelas quartas da Copa do Nordeste de 2025. O jogo será transmitido pelo SBT e pelo Premiere.

O encontro, que é eliminatório, será decidido em jogo único. O Sport tem o mando de campo porque avançou como o segundo colocado de seu grupo, enquanto que o Ceará passou em terceiro. O vencedor enfrentará o classificado de Bahia x Fortaleza.

Ficha do jogo SPO CEA Quartas de final Copa do Nordeste Data e Hora Quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília) Local Ilha do Retiro, em Recife (PE) Árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) Assistentes Luís Filipe Goncalves (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB) Var Pablo Ramon Gonçalves Ribeiro (RN) Onde assistir

O Sport teve diversas saídas durante a pausa para o Mundial de Clubes. O clube é o último colocado do Brasileirão e tenta fazer uma boa campanha no torneio regional.

O time de Daniel Paulista, novo treinador dos pernambucanos, deve ir a campo com os seguintes nomes: Caíque França; Matheus Alexandre, João Silva, Rafael Thyere e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Gonçalo Paciência e Barletta.

O Ceará, por sua vez, retorna buscando uma vaga na semifinal do Nordestão. O clube ainda não anunciou reforços, mas teve a saída de nomes como Léo Rafael e Jorge Recalde na janela. Atletas como Matheus Bahia, Richardson e Aylon, que estavam lesionados, poderão ser escalados.

Assim, Léo Condé deve escalar os seguintes jogadores para o embate: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Sport x Ceará: ingressos

Os ingressos para o duelo desta quarta-feira seguem disponíveis em lojas oficiais e no site oficial de vendas. Os acessos ao estádio serão liberados duas horas antes do início do jogo.

Tudo sobre o jogo entre Sport e Ceará (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sport x Ceará

Quartas de final — Copa do Nordeste (jogo único)

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de junho, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE);

👁️ Onde assistir: SBT e Premiere.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, João Silva, Rafael Thyere e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Gonçalo Paciência e Barletta. Técnico: Daniel Paulista.

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.