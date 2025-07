Internacional x Vitória: onde assistir, horário e prováveis escalações

Internacional x Vitória se enfrentam neste sábado (12), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O confronto, válido pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo e Premiere. ➡️Clique para assistir no Sportv

O Inter não vence há seis jogos e está na 17ª colocação da tabela, ocupando a zona de rebaixamento com 11 pontos. A equipe busca uma reação para sair dessa fase complicada.

Braian Aguirre, que vinha sentindo uma pancada na semana passada, participou normalmente das últimas atividades e deve ser confirmado como titular na lateral direita para o confronto no Beira-Rio.

Por outro lado, a lateral esquerda ainda é uma dúvida, já que Alexandro Bernabei segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa. Caso não possa jogar, Ramon deve assumir a posição. Além disso, o time terá o retorno de três jogadores importantes: o goleiro Sergio Rochet, o zagueiro Victor Gabriel e o atacante Andrés Carbonero.

O Vitória está na 16ª colocação, com os mesmos 11 pontos conquistados do Inter, com vantagem apenas no saldo de gols, o que o afasta da zona de rebaixamento no momento. Mesmo assim, o clube baiano enfrenta momentos turbulentos. Depois da eliminação na Copa do Nordeste, sofrida dentro de casa na última terça-feira (9), a diretoria decidiu demitir o técnico Thiago Carpini.

Para tentar reverter o quadro, o Vitória anunciou Fábio Carille como novo treinador. Com vasta experiência no futebol brasileiro, Carille já comandou equipes importantes como Vasco, Santos, Corinthians e Athletico-PR, além de ter passagem por clubes no exterior, como o japonês V-Varen Nagasaki e o saudita Al-Ittihad Jeddah.

Carille é o novo técnico do Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Histórico de confrontos

Internacional e Vitória já se enfrentaram 43 vezes em todas as competições, com leve vantagem para o Colorado, que soma 17 vitórias, contra 15 do time baiano, além de 11 empates. Jogando no Beira-Rio, o Internacional domina o retrospecto, com 11 triunfos, 7 empates e apenas 3 derrotas para o Vitória. Já no estádio do clube baiano, o histórico é mais favorável ao Vitória, que venceu 12 partidas, enquanto o Inter conquistou 6 resultados positivos e houve 4 empates.

Confira as informações do jogo entre Internacional x Vitória

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X VITÓRIA

SÉRIE A - 13ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 12 de julho de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (PE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Ramon (Bernabei); Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Borré e Carbonero. (Técnico: Roger Machado)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Maykon Jesus; Willian Oliveira (Ronald), Ricardo Ryller (Baralhas) e Matheuzinho; Osvaldo (Erick) e Renato Kayzer. (Técnico: Fábio Carille)