CRB x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

CRB e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (10), em jogo da 16ª rodada da Série B. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). A partida será transmitida ao vivo pela Rede TV (tv aberta), Espn (tv fechada), Nosso Futebol (streaming), Desimpedidos (streaming) e Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

Na tabela, o Galo da Praia está na 10ª posição, com 21 pontos, três abaixo do Avaí, que abre o G-4. Já o Coxa é o novo líder, com 30 pontos, mesma pontuação do vice-colocado Goiás.

CRB x Coritiba CRB CFC 16ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Quinta-feira, 10 de julho de 2025, às 21h35 (de Brasília) Local Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) Árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Pablo Almeida da Costa (MG) Var Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O CRB vem de derrota por 2 a 1 contra o Atlético-GO, fora de casa, e acumula três revezes seguidos na Série B. A última vitória foi por 2 a 0 frente ao Goiás, em casa, em 14 de junho, pela 12ª rodada.

continua após a publicidade

Para o jogo, o treinador Eduardo Barroca tem os retornos do meia Danielzinho, que ficou de fora pelo nascimento do filho, e dos atacantes William Pottker e Daniel Lima, que não jogaram por questões contratuais com o antigo clube. Assim, Giovanni, Dadá Belmonte e Breno Herculano voltam para o banco.

O Coritiba vem de vitória por 2 a 0 diante do Volta Redonda, em casa, e não perde na Série B há oito jogos, com seis triunfos e dois empates. A última derrota foi por 1 a 0 para o Goiás, em Goiânia, na sétima rodada, em 10 de maio.

continua após a publicidade

O técnico Mozart tem três baixas e uma dúvida para a partida. O volante Sebá Gómez, poupado na rodada passada por desconforto muscular, foi relacionado novamente, mas ainda pode ser preservado da escalação inicial. Já o zagueiro/lateral Bruno Melo, o volante Filipe Machado e o atacante Lucas Ronier estão suspensos - João Almeida, Geovane e Clayson devem ser os substitutos.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre CRB e Coritiba pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

CRB X CORITIBA

16ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Quinta-feira (10), às 21h35 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

📺 Onde assistir: Rede TV (tv aberta), Espn (tv fechada), Nosso Futebol (streaming), Desimpedidos (streaming) e Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Pablo Almeida da Costa (MG)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Danielzinho (Lucas Kallyel) e Gegê; Daniel Lima, William Pottker e Thiaguinho.

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Geovane, Sebá Gómez (Wallisson) e Josué; Clayson (Vini Paulista), Iury Castilho e Dellatorre.