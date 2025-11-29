Palmeiras x Flamengo: onde assistir e informações sobre a final da Libertadores

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (29), em jogo válido pela Libertadores. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru), e terá transmissão ao vivo da Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Ficha do jogo PAL FLA Final Libertadores Data e Hora Sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília) Local Estádio Monumental "U", em Lima (Peru) Árbitro Dario Herrera Assistentes Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani Var Héctor Alberto Paletta Onde assistir

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, chega à decisão com foco total na Libertadores após o título brasileiro já ter sido virtualmente decidido. A equipe teve uma trajetória continental espetacular, marcada por uma fase de grupos perfeita e uma virada histórica na semifinal contra a LDU (revertendo um 0-3 para um 4-0). No entanto, o momento atual preocupa: o time não vence há cinco partidas em todas as competições e vem de uma derrota para o Grêmio.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O Flamengo chega à final em estado de graça, com o título brasileiro bem encaminhado e vivendo uma fase de maior consistência sob o comando de Filipe Luís. A equipe teve um caminho sólido nos mata-matas, passando por Internacional, Estudiantes e Racing, e entra em campo com uma leve vantagem psicológica, tendo vencido três dos últimos cinco confrontos contra o rival, incluindo o mais recente por 3 a 2. Apesar do bom momento, o Rubro-Negro tem desfalques de peso: Gonzalo Plata está suspenso e o artilheiro Pedro está lesionado, o que abre espaço para Bruno Henrique possivelmente iniciar entre os titulares.

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Flamengo

Libertadores

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+

🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)

📺 VAR: Héctor Alberto Paletta

continua após a publicidade

➡️Jornalistas cravam placar da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira):

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez; Allan, Bruno Fuchs; Andreas Pereira, Flaco Lopez, Raphael Veiga (Felipe Anderson); Vitor Roque

Flamengo (Técnico: Filipe Luís):

Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz (Danilo), Varela; Jorginho, Pulgar; Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha (Samuel Lino) Araujo; Bruno Henrique

+ Aposte na final entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial