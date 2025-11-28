Conmebol realiza exames de doping antes de final entre Palmeiras e Flamengo

LIMA (PER) - A Conmebol realizou exames de doping em atletas do Palmeiras e do Flamengo antes da decisão da Libertadores, marcada para o próximo sábado (29), no Estádio Monumental U, em Lima, capital do Peru.

Ao todo, 20 jogadores, de ambos os clubes, foram submetidos à coleta de sangue na manhã da última quinta-feira (27), no hotel das delegações, conforme apuração da reportagem do Lance!.

O teste de sangue seco em papel-filtro (DBS, na sigla em inglês) utilizado no controle de dopagem consiste na coleta de uma pequena amostra de sangue, obtida por meio de uma picada no dedo ou no braço, que é depositada em papel-filtro para posterior análise laboratorial.

A lista dos 20 atletas testados não foi divulgada pela Conmebol. Segundo o regulamento, os exames fora de competição podem ser realizados a qualquer momento e em qualquer local, com o objetivo de assegurar a integridade do torneio.

Membros da Conmebol realizaram testes de dopagem em atletas do Flamengo antes de decisão com o Palmeiras (Foto: Reprodução)

Prévia da decisão entre Palmeiras e Flamengo

Na véspera da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo adotaram logísticas distintas para finalizar suas preparações. O Rubro-Negro decidiu treinar na manhã desta sexta-feira (28), no centro de treinamentos da seleção peruana. A coletiva do técnico Felipe Luis e de um atleta acontece apenas no fim da tarde, início da noite no Brasil, no estádio da decisão.

O Palmeiras terá a manhã livre e concentrou seus compromissos para o período da tarde. Primeiro, Abel Ferreira e um jogador do Alviverde concedem entrevista coletiva a partir das 15h (horário local). Na sequência, às 16h, a atividade será aberta por 15 minutos para registro da imprensa, na casa do Allianz Lima.

