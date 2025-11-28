Felipão dá dicas a Abel para final da Libertadores: 'Falei com ele'

Ex-técnico do Palmeiras e da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari afirmou em entrevista ao Lance! que conversou com Abel Ferreira, comandante do Verdão, antes da final da Libertadores. Felipão disse que os dois conversaram depois da partida entre Grêmio e Palmeiras, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Questionado sobre seu papo com o treinador português, o atual coordenador técnico do clube gaúcho respondeu que disse a ele que, se souber quando fazer as coisas, não tem como errar.

- Mas eu acho que o que o Abel tem de bom e o Palmeiras tem de bom para esse jogo aqui é o ambiente, a formação de um grupo, como eles trabalharam desde o início da era Abel até

agora, e para esse jogo é mentalizar tudo isso para aqueles 90 minutos - disse Felipão.

continua após a publicidade

Além disso, o ex-comandante Alviverde comentou um pouco sobre suas experiências com Abel Ferreira quando ainda era jogador.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- Porque o Abel tem uma coisa que é a empatia, quando o Abel foi meu jogador na seleção portuguesa, dois jogos, o Abel, já naquela época, era o Abel de hoje. Ele estava preocupado com os outros que jogavam junto com ele, como se portavam, o que faziam. Ele já era técnico quando jogador, mas ainda não sabia.

Felipão em evento organizado pelo banco UBS (Foto: Divulgação/UBS)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A entrevista com Luiz Felipe Scolari foi realizada no hotel Rosewood, em São Paulo. O comandante do penta foi ao evento após ser convidado para participar de um painel organizado pelo banco suíço UBS, que também contou com a presença de Tarcísio de Freitas, Kaká, Cafu e muitas outras personalidades importantes do meio econômico. Ao todo, o evento UBS WM LatAm Summit durou dois dias e contou com mais de 20 painéis.