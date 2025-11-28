LIMA (PER) - Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, está em Lima, no Peru, para acompanhar a decisão da Libertadores. Acompanhado de seus familiares, ele foi ovacionado por torcedores rubro-negros, e chegou a ser "carregado" na concentração dos flamenguistas.

Na noite de quinta-feira (27), Bandeira esteve na "Calle de las Pizzas", principal ponto de encontro de torcedores do Flamengo em Lima. Em alguns momentos, o rubro-negro teve o seu nome gritado pelos torcedores, que o chamavam de "o melhor presidente do Brasil".

Em suas redes sociais, Eduardo Bandeira de Mello agradeceu o carinho que recebeu dos torcedores.

— Obrigado pelo carinho, Lima! São esses momentos que a gente leva pra vida inteira. O Flamengo tem isso: atravessa fronteiras, enche aeroportos, ruas e estádios, transforma qualquer cidade do mundo em um pedaço da nossa casa. Estar em Lima de novo, recebendo esse carinho tão espontâneo, me faz lembrar porque nosso clube é tão gigante. É a conexão com o torcedor, é a história que construímos juntos, é a certeza de que o Manto Sagrado carrega algo que nenhuma distância consegue apagar.

Obrigado a cada rubro-negro que apareceu, gritou, abraçou, tirou foto, cantou. Vocês são a alma desse clube — publicou Bandeira.

Bandeira de Melo recebe o carinho dos torcedores do Flamengo antes da final da Libertadores (Foto: Reprodução)

Final da Libertadores - Palmeiras x Flamengo

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru. Quem conquistar o troféu se tornará tetracampeão da competição, algo inédito no futebol brasileiro.

