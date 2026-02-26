Calderano e Takahashi na final do Smash de Singapura: horário e onde assistir

Esta quinta-feira (26) foi dia de Hugo Calderano e Bruna Takahashi, na disputa por duplas, garantirem uma vaga inédita na final do WTT de Singapura. Em busca de seguir fazendo história, o casal enfrenta, nesta sexta-feira (27), os coreanos Jonghoon Lim e Yubin Shin pela decisão do torneio. O início da partida está previsto para as 9h15 (de Brasília) e tem transmissão da Cazé TV. O Lance! acompanha em tempo real.

O casal "Calderashi" se tornou a primeira parceria mista não asiática a se classificar para a final de um Grand Smash. Para isso, passaram, na semifinal, por Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, de Hong Kong. A partida teve fim em 3 sets a 1, de virada, nas parciais 9/11, 11/8, 11/9 e 11/8.

A campanha impecável de Calderano e Takahashi

A jornada da dupla em Singapura começou diretamente nas oitavas de final. A estreia foi uma vitória tranquila por 3 sets a 0 (parciais de 11/1, 13/11 e 11/3) sobre os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby.

Nas quartas de final, o ritmo avassalador foi mantido, e a dupla superou os indianos Manush Shah e Diya Chitale com outro 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5), garantindo a vaga na semifinal e consolidando uma campanha digna de final inédita.

A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)

Importância do WTT Singapura Smash

O WTT Singapura Smash é um dos principais torneios do calendário mundial de tênis de mesa. O evento reúne todos os jogadores do top-10 dos rankings masculino e feminino e é crucial na corrida por pontos, distribuindo até 2 mil pontos no ranking da ITTF aos campeões, a pontuação máxima do circuito WTT. Além disso, a competição oferece uma premiação total de US$ 1,55 milhão (cerca de 8 milhões de reais). O torneio se estende até o dia 1º de março e, a partir das quartas de final, os jogos de simples serão disputados em melhor de sete sets, elevando a exigência técnica e física dos atletas.

