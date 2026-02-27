Sesc Flamengo x Osasco na semi da Copa Brasil de vôlei: horário e onde assistir
Partida acontece nesta sexta-feira (27)
- Matéria
- Mais Notícias
O clássico do vôlei entre Sesc RJ Flamengo x Osasco ganhará mais um capítulo nesta sexta-feira (27). As equipes entram em quadra às 18h30 (de Brasília) em busca de uma vaga na grande final da Copa Brasil. A partida acontece em Londrina, no Paraná, e tem transmissão do Sportv 2 e da VBTV (streaming). O Lance! acompanha em tempo real.
Relacionadas
➡️ Fase final da Copa Brasil de vôlei feminino: equipes, horários e onde assistir
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A Copa Brasil reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga. Nas quartas de final, o Flamengo superou o Barueri por 3 sets a 0, e o Osasco, em um confronto acirrado, passou pelo Fluminense no tie-break.
Do outro lado da chave, em mais um tradicional clássico mineiro, Minas e Praia Clube medem forças em busca da vaga restante na decisão do torneio. As equipes entram em quadra logo depois, às 21h (de Brasília), também no Moringão.
Histórico entre Sesc RJ Flamengo e Osasco na atual temporada
Em 25/26, Flamengo e Osasco mediram forças em duas oportunidades. Na mais recente, válida pelo returno da Superliga Feminina, o Rubro-Negro, em casa, saiu vencedor por 3 sets a 0. No primeiro turno, o Osasco também foi derrotado, em mais um 3 a 0.
Semifinais da Copa Brasil de vôlei feminino
Sesc RJ Flamengo x Osasco São Cristóvão Saúde
🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Londrina, Paraná.
📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming) ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv
+Aposte na vitória do seu time na Copa Brasil
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Gerdau Minas x Dentil Praia Clube
🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília)
📍 Local: Londrina, Paraná.
📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming) ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv
- Matéria
- Mais Notícias