O clássico do vôlei entre Sesc RJ Flamengo x Osasco ganhará mais um capítulo nesta sexta-feira (27). As equipes entram em quadra às 18h30 (de Brasília) em busca de uma vaga na grande final da Copa Brasil. A partida acontece em Londrina, no Paraná, e tem transmissão do Sportv 2 e da VBTV (streaming). O Lance! acompanha em tempo real.

A Copa Brasil reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga. Nas quartas de final, o Flamengo superou o Barueri por 3 sets a 0, e o Osasco, em um confronto acirrado, passou pelo Fluminense no tie-break.

Do outro lado da chave, em mais um tradicional clássico mineiro, Minas e Praia Clube medem forças em busca da vaga restante na decisão do torneio. As equipes entram em quadra logo depois, às 21h (de Brasília), também no Moringão.

Histórico entre Sesc RJ Flamengo e Osasco na atual temporada

Em 25/26, Flamengo e Osasco mediram forças em duas oportunidades. Na mais recente, válida pelo returno da Superliga Feminina, o Rubro-Negro, em casa, saiu vencedor por 3 sets a 0. No primeiro turno, o Osasco também foi derrotado, em mais um 3 a 0.

Osasco está na fase de grupos do Sul-Americano de vôlei (Foto: Carolina Oliveira)

Semifinais da Copa Brasil de vôlei feminino

Sesc RJ Flamengo x Osasco São Cristóvão Saúde

🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Londrina, Paraná.

📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)

Gerdau Minas x Dentil Praia Clube

🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília)

📍 Local: Londrina, Paraná.

📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)