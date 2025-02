Palmeiras e Botafogo-SP se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O Verdão, que iniciou a rodada fora da zona de classificação, precisa da vitória para seguir com chances reais de classificação no grupo D, brigando por posições com Ponte Preta e São Bernardo. A Pantera vive uma situação semelhante: no grupo A, precisa do triunfo pelo avanço, necessitando secar o Mirassol para chegar à rodada final com possibilidades de avanço. O confronto terá transmissão da TNT e da MAX.

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Botafogo-SP

11ª rodada - Campeonato Paulista

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TNT (TV fechada) e MAX (streaming)

🕴️ Arbitragem: João Vitor Gobi (árbitro); Anderson José de Moraes Coelho e Alex Alexandrino (auxiliares); Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário (quarto árbitro); Thiago Duarte Peixoto, Vitor Carmona Metestaine e Edina Alves Batista (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Murilo, Naves e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López



BOTAFOGO-SP (Técnico: Márcio Zanardi)

João Carlos; Ericson, Edson e Alisson Cassiano; Wallison, Sabit Abdulai, Dramisino e Gabriel Risso; Douglas Baggio, Pablo Thomaz e Alexandre Jesus