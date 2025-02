Com pouco mais de uma semana para registrar novos reforços, o Palmeiras segue interessado na contratação de Vitor Roque, atacante do Barcelona e que está empréstado até o fim da temporada europeia para o Real Betis.

Nos últimos dias, Leila Pereira voltou a comentar sobre as movimentações do clube na janela e revelou que possui o desejo em ter o atacante como reforço. No entanto, afirmou que as tratativas não dependem exclusivamente do Palmeiras.

– Se depender de mim, se eu pudesse decidir, sim, mas não depende de mim. Depende de outros clubes, depende do empresário, depende do atleta, não depende de mim. Se eu fosse decidir sozinha realmente... o que depende de mim eu garanto. O que depende de terceiros eu não garanto absolutamente nada – explicou Leila Pereira em entrevista ao "Ge".

Após quedas precoces nas competições mata-mata (Libertadores e Copa do Brasil) e a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, Leila adotou nova postura no mercado, passando a buscar nomes "prontos", mas jovens e com potencial de revenda no futuro.

– É um Palmeiras mais agressivo. Sou sempre muito sincera, às vezes o sucesso te deixa sem enxergar, porque o sucesso esconde algumas providências que deveriam ter sido tomadas anteriormente. A gente pensa: estamos ganhando tanto, não vamos mexer em time que está vencendo. E eu percebi isso (falta de agressividade) neste ano que passou. Eu não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras. Nós saímos muito rapidamente da Copa do Brasil e da Libertadores – disse.

– A gente queria mais, aí eu entendi que era o momento de mudar um pouco a nossa mentalidade. Eu mudo, gente. Por mais que as pessoas achem que eu sou muito dura, eu ouço pessoas com credibilidade e mudo, sim – completou.

Palmeiras no mercado de transferências

Até o momento, o Palmeiras anunciou quatro reforços nesta janela de transferências: os atacantes Paulinho e Facundo Torres, o volante Emiliano Martínez e o zagueiro Bruno Fuchs, que chegou por empréstimo do Atlético-MG até o fim da temporada.