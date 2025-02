O São Paulo chega para a penúltima rodada do Campeonato Paulista em uma "saia justa". Já classificado para a próxima fase do torneio estadual, a equipe do técnico Luis Zulbedía pode "ajudar" o Palmeiras na busca pela classificação. Para isto, o Tricolor precisaria vencer a Ponte Preta nesta quarta-feira (19), às 19h30, no Morumbis. O vidente Luis Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, cravou o que vai acontecer no confronto.

De acordo com o vidente, o São Paulo irá vencer a partida contra a Ponte Preta, e assim, ajudar o rival na busca pela classificação no Paulistão. A ligação direta do resultado do confronto com o acesso do alviverde a próxima fase se dá devido ao fato do Palmeiras ainda disputar a última vaga do Grupo D.

Até o momento, a equipe de Abel Ferreira se encontra três pontos atrás da Ponte Preta na tabela de classificação. Respectivamente as equipes somam 17 e 19 pontos. O São Bernado, líder da chave, já está classificado para a próxima etapa do Campeonato Paulista.

Palmeiras x Botafogo-SP

Além da possível vitória do rival, o Verdão também precisa vencer o próprio confronto contra o Botafogo-SP. A partida acontece nesta quinta-feira (20), às 19h30, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Para a partida, o vidente Luiz Filho cravou uma vitória do Palmeiras. De acordo com ele, a equipe de Abel Ferreira entrará em campo focada e com um melhor entendimento do jogo. Assim, irá buscar a vitória a qualquer custo na partida.

