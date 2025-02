Palmeiras ‘depende’ de rival para avançar às quartas do Paulistão

Não é segredo que o Palmeiras não depende mais de suas forças para avançar às quartas de final do Campeonato Paulista. No entanto, 'depender' de um rival para que a classificação aconteça parece não ser dos melhores cenários. Isso porque restam duas rodadas para o fim da fase de grupos, e o São Paulo enfrenta justamente os dois times que estão disputando vaga com o Verdão: Ponte Preta e São Bernardo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O duelo contra a Macaca, vice-líder do Grupo D com 19 pontos, está marcado para esta quarta-feira (19), às 21h35 (de Brasília), no Morumbis. Na última rodada, encara o time do ABC, líder da chave, com 22 pontos, fora de casa. O Palmeiras vem atrás, com 17, ou seja, para alcançar a segunda posição, precisará da ajuda do rival nesta noite.

Para isso acontecer, não é necessário que o São Paulo perca, basta um empate. Mas, é claro, o Palmeiras também precisará fazer sua parte e vencer o Botafogo-SP nesta quinta-feira (20), no Allianz Parque, e passará o time de Campinas no saldo de gols. Neste caso, o time comandado por Abel Ferreira irá para a rodada final, contra o Mirassol, dependendo apenas de uma vitória.

continua após a publicidade

O Tricolor, por sua vez, precisa vencer se quiser se garantir na liderança do Grupo C, já que está apenas um ponto à frente do Novorizontino. Mas, caso saia com a derrota de casa, o Palmeiras não pode pensar em tropeçar para, então, manter a diferença de dois pontos para a Ponte Preta.

+ Palmeiras rebate movimento sobre gramado sintético: ‘Críticas rasas e sem base científica’

Sendo assim, o Verdão precisará vencer o Mirassol na 12ª rodada e contar com no máximo um empate entre Ponte Preta e Red Bull Bragantino. Por outro lado, o São Paulo pode voltar a ser a pedra no sapato do Palmeiras.

continua após a publicidade

Se o time comandado por Luis Zubeldía tropeçar nesta noite, aliado a uma derrota do São Bernardo contra a Portuguesa, novamente o Alviverde precisará torcer pelo rival na última rodada. Para isso, é claro, não precisa fazer sua parte e sair de casa com os três pontos diante do time de Ribeirão Preto.