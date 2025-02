Torcedores do Palmeiras detonam postura de Dudu: ‘Jogou a idolatria no lixo’

Alguns jogadores do futebol brasileiro se mobilizaram nesta terça-feira (18) para criticar o gramado sintético nas partidas. Um destes atletas foi o atacante Dudu, que atuou nestas condições no Allianz Parque durante os últimos anos no Palmeiras, onde foi multicampeão. Os torcedores do Alviverde se revoltaram com a atitude do jogador do Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além de Dudu, outros nomes como Neymar, Gerson, Gabigol, Dudu, Philippe Coutinho, Lucas Moura, Thiago Silva e Pablo Vegetti participaram da ação. Outro jogador que também recebeu críticas foi o atacante Tiquinho Soares, do Santos, que atuou no gramado sintético do Nilton Santos. Torcedores do Botafogo criticaram o centroavante nas redes sociais.

Veja as publicações dos torcedores do Palmeiras nas redes: