Palmeiras Sub-20 x Independiente Del Valle Sub-20: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palmeiras Sub-20 e Independiente Del Valle Sub-20 se enfrentam neste domingo (09), às 19h (de Brasília), no Estádio Gunther Vogel, em San Lorenzo (PAR). A partida é válida pela última rodada da fase de grupo da Libertadores Sub-20 e terá a transmissão da SporTV (TV fechada), BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube).

Palmeiras venceu o Blooming-BOL por 6 x 0 na estreia. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

O Verdão chega ao jogo após uma vitória por 3 a 0 contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pela segunda partida da fase de grupo. Com o resultado da última rodada, o time alcançou os seis pontos e garantiu a classificação para a próxima fase. O destaque do último jogo, no entanto, foi para o caso de racismo que os jogadores do Palmeiras sofreram. Luighi, atacante do clube, desabou na entrevista pós jogo depois do episódio ocorrido.

➡️Conmebol diz que ‘estudará’ caso de ofensa racista a Luighi, do Palmeiras

O Independiente Del Valle, por sua vez, não conseguiu fazer bons jogos nas últimas duas partidas da fase de grupo e ainda não ganhou na competição. Na primeira rodada, perdeu para o Cerro Porteño pelo placar de 3 a 2. Contra o Blooming, da Bolívia, o time empatou sem gols. O clube tem a difícil missão de vencer o Palmeiras e torcer para um mal resultado do Cerro Porteño para se classificar ao mata-mata da Libertadores Sub-20.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS SUB-20 X INDEPENDIENTE DEL VALLE SUB-20

FASE DE GRUPO - LIBERTADORES SUB-20

📆 Data e horário: domingo, 9 de março de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Gunther Vogel, em San Lorenzo (PAR)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS SUB-20 (Técnico: Lucas Andrade)

Aranha; Gilberto, Robson, Diogo (Thiago) e Arthur; Rafael Coutinho, Figueiredo e Larson (Heittor); Erick Belé (João Paulo), Luighi (Antônio Marcos) e Riquelme Fillipi

INDEPENDIENTE DEL VALLE SUB-20 (Técnico: Mauricio Andino)

Peralta; Ruiz, Gomez, Angulo, Arcos, Garcia; Ochoa, Guagua, Peralta; Vasquez e Ayovi