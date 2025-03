Vitor Roque aponta data de estreia pelo Palmeiras e comenta dupla com Estêvão

Contratação mais cara da história do Palmeiras, Vitor Roque foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira (7) em entrevista na Academia de Futebol. Nervoso, o jogador afirmou estar preparado para estrear e deixou a decisão nas mãos do técnico Abel Ferreira.

- Nervoso, ansioso, sem saber se iria ou não, se a Liga daria o ok ou não, e, graças a Deus, deu tudo certo. Minha vontade, desde que surgiu o interesse do Palmeiras, foi 'sim ou sim', e estou muito feliz de estar aqui (...). Sim, vinha jogando, vinha treinando. Pouco a pouco, vai entrando no ritmo. Para jogar (contra o São Paulo na semifinal do Paulistão), só depende do Abel (Ferreira) - detalhou o novo reforço alviverde.

Na sequência, o atacante projetou a parceria com Estêvão, que foi negociado com o Chelsea, da Inglaterra, e deixará o Brasil após a disputa do Mundial de Clubes, em julho.

- Ele dispensa comentários, é craque. Vai ajudar muito o Palmeiras nesse resto de temporada que tem. Muito feliz de jogar com ele, poder aprender com ele e passar um pouco da minha experiência. Se Deus quiser, essa dupla vai dar certo - completou.

Vitor Roque vestirá a camisa 9 no Palmeiras (Foto: Vitor Palhares / Lance!

Contratação de Vitor Roque

Ao todo, o clube paulista desembolsou 25,5 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 150 milhões, na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atleta, além de 5 milhões de euros em variáveis previstas no acordo.

Transferência para a Europa

Contratado junto ao Athletico, Vitor Roque se transferiu para o Barcelona em 2023, em uma das maiores transações da história do futebol brasileiro. No entanto, o atacante não conseguiu se firmar na equipe e acabou sendo emprestado ao Betis.

No novo clube, também enfrentou problemas de adaptação e perdeu espaço após a janela de transferências europeia. Ao todo, disputou 49 partidas na Espanha e marcou nove gols.