A noite desta quinta-feira (6) foi marcada por mais um caso de racismo em competições da Conmebol, desta vez pela Libertadores Sub-20. O caso aconteceu durante partida entre Palmeiras e Cerro Porteño, no Estádio Gunther Vogel, na província de San Lorenzo, no Paraguai.

Aos 32 minutos, quando o palmeirense Figueiredo foi substituído, um torcedor do time paraguaio, com uma criança no colo, foi flagrado fazendo gestos racistas em direção aos jogadores brasileiros. O jovem Luighi alertou a arbitragem e, aos prantos, precisou ser amparado pelos colegas no banco de reservas.

O Lance! entrou em contato com a assessoria de imprensa da Conmebol, que afirmou que "o caso será estudado".

- Com certeza o caso será estudado. Após os laudos, será levado à unidade disciplinar. Tudo é um processo. Mas, como sempre, o estatuto é claro. A Conmebol é sempre contra todo tipo de discriminação - informou a assessoria.

O Palmeiras se manifestou em suas redes sociais e afirmou ser "inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da Conmebol". Depois, foi a vez da Conmebol se manifestar.

Confira a nota oficial do Palmeiras:

"É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da Conmebol. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no Paraguai e comunica que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos.

Racismo é crime! E a impunidade é cúmplice dos covardes!

As suas lágrimas, Luighi, são nossas! A Família Palmeiras tem orgulho de você!"

Nota oficial da Conmebol

"A Conmebol condena categoricamente todos os atos de racismo ou discriminação de qualquer espécie. Serão implementadas medidas disciplinares apropriadas, que nos anos subsequentes serão validadas em consulta com especialistas da área.

A Conmebol rejeita categoricamente qualquer ato de racismo ou discriminação de qualquer espécie. Serão implementadas medidas disciplinares apropriadas e ações adicionais estão sendo avaliadas em consulta com especialistas no assunto."