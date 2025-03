Joia de Abel e artilheiro da base: conheça Luighi, atacante do Palmeiras alvo de racismo

Multicampeão e artilheiro nas categorias de base do Palmeiras, Luighi acumula diversas convocações para a Seleção Brasileira e chamou a atenção do técnico Abel Ferreira, que o promoveu ao elenco principal no início da temporada.

Entre idas e vindas entre o profissional e a base, o atacante foi titular na vitória sobre o Cerro Porteño, na última quinta-feira (6), no Paraguai, pela Copa Libertadores Sub-20. Ao ser substituído, foi vítima de atos racistas por parte da torcida e ainda recebeu uma cusparada na beira do gramado.

— Acreditamos nos jogadores que temos, o Luighi também já jogou conosco. Tem o Thalys, que faz uma temporada fantástica. Nós (comissão técnica) já sabemos que vai da equipe B para a equipe A: contamos com Thalys, Luighi, Figueiredo e Benedetti. (…) Não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade. Queremos jogadores com qualidade, que venham a acrescentar — afirmou Abel Ferreira.

Pelo profissional, Luighi soma dois gols, o primeiro deles marcado contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Acionado pela comissão técnica nos minutos finais, o atacante precisou de aproximadamente 15 minutos para balançar as redes e igualar o marcador.

Uma das principais Crias da Academia, ele recebeu recentemente sondagens de clubes do futebol europeu. A procura motivou o Palmeiras a estender o vínculo do jogador, que assinou um novo contrato até dezembro de 2028, com multa rescisória fixada em 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 500 milhões).

Gol fundamental no Paulistão

Em confronto válido pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão, Luighi, assim como no Maracanã, saiu do banco de reservas para marcar um dos gols do Verdão na vitória sobre o Botafogo-SP, no Allianz Parque - resultado fundamental para manter vivo o sonho do tetracampeonato estadual.

A chegada de três reforços para o setor ofensivo, por sua vez, deve reduzir as oportunidades do jogador no time principal. Com isso, ele deve continuar alternando treinamentos entre o profissional e a base para garantir sequência de minutos em campo.

Caso de racismo no Paraguai

Durante a partida, um torcedor adversário, segurando uma criança no colo, imitou um macaco em direção ao atacante, que deixava o gramado rumo ao banco de reservas. Além do gesto racista, o jogador do Palmeiras também foi alvo de uma cusparada.

— Não! É sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre — questionou Luighi em entrevista após o término da partida.

Leila Pereira defende Luighi e cobra exclusão de Cerro Portenõ da Libertadores

Antes da coletiva de apresentação de Vitor Roque nesta sexta-feira (7), Leila Pereira fez um discurso e cobrou posicionamento efetivo da Conmebol após os atos de racismo proferidos contra o atacante Luighi no Paraguai.

— Vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição (Libertadores). Porque não é a primeira vez que esse clube ataca nossos atletas, nossos torcedores — disse a presidente.

Após assistir à partida de forma remota, Leila Pereira entrou em contato com o jogador para parabenizá-lo pela postura e coragem na entrevista após a vitória, além de também falar com João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base.

Pronunciamento oficial do Palmeiras

É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da Conmebol. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no Paraguai e comunica que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos. Racismo é crime! E a impunidade é cúmplice dos covardes! As suas lágrimas, Luighi, são nossas! A Família Palmeiras tem orgulho de você!