Pafos x Villareal: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Pafos e Villareal se enfrentam nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 14h45 (de Brasília), no Limassol Stadium, em Limassol (CYP), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Pafos, estreante absoluto na Champions League, faz uma campanha digna em sua primeira participação. A equipe cipriota, comandada por Juan Carlos Carcedo, já somou dois pontos (empates contra Olympiacos e Kairat) e está a apenas um ponto da zona de playoff, apesar de uma pesada goleada sofrida para o Bayern de Munique. O time chega embalado pela boa forma no campeonato local, onde ocupa a vice-liderança, e vê o jogo em casa como crucial para somar pontos antes de uma sequência muito difícil contra Juventus, Chelsea e Monaco.
O Villarreal vive um grande contraste na temporada. Enquanto em La Liga a equipe de Marcelino está em excelente forma, ocupando a 3ª posição e vindo de três vitórias consecutivas (incluindo goleadas), o desempenho na Champions League é decepcionante. O "Submarino Amarelo" somou apenas um ponto em três jogos (derrotas para Tottenham e Man City, e empate com a Juventus), ocupando a 31ª posição.
Tudo sobre o jogo entre Pafos e Villareal pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Pafos x Villareal
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Limassol Stadium, em Limassol (CYP)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: Sven Jablonski (árbitro); Eduard Beitinger e Lasse Koslowski (assistentes); Tobias Reichel (quarto árbitro)
📺 VAR: Sören Storks
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Pafos (Técnico: Juan Carlos Carcedo):
Michael; Felipe, Luckassen, David Luiz, Pileas; Sunjic, Rodrigues; Orsic, Dragomir, Quina; Dimata
Villareal (Técnico: Marcelino):
Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Pedraza; Comesana, Partey, Gueye, Buchanan; Pepe, Mikautadze
