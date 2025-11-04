menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Pafos x Villareal: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Avatar
Lance!
Limassol (CYP)
Dia 04/11/2025
13:27
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pafos e Villareal se enfrentam nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 14h45 (de Brasília), no Limassol Stadium, em Limassol (CYP), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

PAF
VIL
4ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira, 5 de novembro, às 14h45 (de Brasília)
Local
Limassol Stadium, em Limassol (CYP)
Árbitro
Sven Jablonski
Assistentes
Eduard Beitinger e Lasse Koslowski
Var
Sören Storks
Onde assistir

O Pafos, estreante absoluto na Champions League, faz uma campanha digna em sua primeira participação. A equipe cipriota, comandada por Juan Carlos Carcedo, já somou dois pontos (empates contra Olympiacos e Kairat) e está a apenas um ponto da zona de playoff, apesar de uma pesada goleada sofrida para o Bayern de Munique. O time chega embalado pela boa forma no campeonato local, onde ocupa a vice-liderança, e vê o jogo em casa como crucial para somar pontos antes de uma sequência muito difícil contra Juventus, Chelsea e Monaco.

continua após a publicidade

O Villarreal vive um grande contraste na temporada. Enquanto em La Liga a equipe de Marcelino está em excelente forma, ocupando a 3ª posição e vindo de três vitórias consecutivas (incluindo goleadas), o desempenho na Champions League é decepcionante. O "Submarino Amarelo" somou apenas um ponto em três jogos (derrotas para Tottenham e Man City, e empate com a Juventus), ocupando a 31ª posição.

Tudo sobre o jogo entre Pafos e Villareal pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Pafos x Villareal
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Limassol Stadium, em Limassol (CYP)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: Sven Jablonski (árbitro); Eduard Beitinger e Lasse Koslowski (assistentes); Tobias Reichel (quarto árbitro)
📺 VAR: Sören Storks 

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Pafos (Técnico: Juan Carlos Carcedo):
Michael; Felipe, Luckassen, David Luiz, Pileas; Sunjic, Rodrigues; Orsic, Dragomir, Quina; Dimata

Villareal (Técnico: Marcelino):
Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Pedraza; Comesana, Partey, Gueye, Buchanan; Pepe, Mikautadze

➡️Com Camp Nou na lista, veja os candidatos a sediar finais da Uefa em 2028 e 2029

O Pafos recebe o Villareal em duelo válido pela Champions League (Foto: Divulgação/Pafos)
O Pafos recebe o Villareal em duelo válido pela Champions League (Foto: Divulgação/Pafos)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias