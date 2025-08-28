Operário-PR x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Operário-PR e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira (29), às 19h (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B, no estádio Germano Krüger. A partida será transmitida ao vivo Disney+ (streaming pago).

O Fantasma está na 11ª posição, com 30 pontos, seis pontos acima da ZR e seis pontos abaixo do G-4, enquanto o Coxa ocupa a segunda colocação, com 43 pontos, a um ponto do líder Goiás.

Operário-PR x Coritiba OPE CFC 24ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Sexta-feira, 29 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília) Local Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Leandra Aires Cossette (SP) Var Thiago Duarte Peixoto (SP) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Operário-PR vem de vitória por 2 a 1 diante do Paysandu, na Curuzu, e se afastou da zona de rebaixamento. Em casa, o Fantasma não perde há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates - o último revés foi por 2 a 1 para a Chapecoense, em 7 de julho.

Para o jogo, o técnico Alex de Souza tem os retornos do zagueiro Joseph, do volante Índio e do atacante Rodrigo Rodrigues, que cumpriram suspensão. Por outro lado, o zagueiro Miranda e o lateral-dirieto Diogo Mateus estão suspensos.

O Coritiba perdeu a liderança da Série B ao empatar em 0 a 0 com o Remo, no Couto Pereira, estádio que não ganha há quatro partidas, com uma derrota e três empates. Por outro lado, como visitante, o Coxa tem a melhor campanha (6V, 3E, 3D) e perdeu pela última vez em 10 de maio para o Goiás - desde então, em oito jogos, são cinco vitórias e três empates.

O treinador Mozart não poderá contar com o goleiro Pedro Morisco, o meia Josué e o atacante Lucas Ronier, suspensos. Pedro Rangel entra no gol, enquanto há dúvidas no meio e no ataque. Wallisson, Carlos de Pena, Vini Paulista e Iury Castilho brigam por duas vagas.

Confira as informações do jogo entre Operário-PR e Coritiba pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR X CORITIBA

24ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sexta-feira (29), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

OPERÁRIO-PR (Técnico: Alex de Souza)

Elias; Gabriel Souza, Giraldo, Joseph e Cristiano; Índio (Thiaguinho), Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Kleiton) e Ademílson.

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Rangel; Tiago Cóser (Zeca), Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebá Gómez e Wallisson (Carlos de Pena); Clayson, Iury Castilho e Dellatorre.