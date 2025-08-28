Operário-PR x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B
Fantasma e Coxa estão separados por 13 pontos na Série B
Operário-PR e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira (29), às 19h (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B, no estádio Germano Krüger. A partida será transmitida ao vivo Disney+ (streaming pago).
O Fantasma está na 11ª posição, com 30 pontos, seis pontos acima da ZR e seis pontos abaixo do G-4, enquanto o Coxa ocupa a segunda colocação, com 43 pontos, a um ponto do líder Goiás.
Operário-PR x Coritiba
Como chegam os dois times?
O Operário-PR vem de vitória por 2 a 1 diante do Paysandu, na Curuzu, e se afastou da zona de rebaixamento. Em casa, o Fantasma não perde há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates - o último revés foi por 2 a 1 para a Chapecoense, em 7 de julho.
Para o jogo, o técnico Alex de Souza tem os retornos do zagueiro Joseph, do volante Índio e do atacante Rodrigo Rodrigues, que cumpriram suspensão. Por outro lado, o zagueiro Miranda e o lateral-dirieto Diogo Mateus estão suspensos.
O Coritiba perdeu a liderança da Série B ao empatar em 0 a 0 com o Remo, no Couto Pereira, estádio que não ganha há quatro partidas, com uma derrota e três empates. Por outro lado, como visitante, o Coxa tem a melhor campanha (6V, 3E, 3D) e perdeu pela última vez em 10 de maio para o Goiás - desde então, em oito jogos, são cinco vitórias e três empates.
O treinador Mozart não poderá contar com o goleiro Pedro Morisco, o meia Josué e o atacante Lucas Ronier, suspensos. Pedro Rangel entra no gol, enquanto há dúvidas no meio e no ataque. Wallisson, Carlos de Pena, Vini Paulista e Iury Castilho brigam por duas vagas.
➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +
Confira as informações do jogo entre Operário-PR e Coritiba pela Série B
✅ FICHA TÉCNICA
OPERÁRIO-PR X CORITIBA
24ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Sexta-feira (29), às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
OPERÁRIO-PR (Técnico: Alex de Souza)
Elias; Gabriel Souza, Giraldo, Joseph e Cristiano; Índio (Thiaguinho), Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Kleiton) e Ademílson.
CORITIBA (Técnico: Mozart)
Pedro Rangel; Tiago Cóser (Zeca), Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebá Gómez e Wallisson (Carlos de Pena); Clayson, Iury Castilho e Dellatorre.
