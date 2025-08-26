Escalação: Coritiba perde três titulares para enfrentar o Operário-PR

O Coritiba terá desfalques importantes para a próxima partida da Série B. O Coxa volta a campo contra o Operário-PR na sexta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Germano Krüger, pela 24ª rodada.

O goleiro Pedro Morisco, o meia Josué e o atacante Lucas Ronier cumprem suspensão e estão fora da partida. O arqueiro foi expulso diante do Remo, enquanto a dupla recebeu o terceiro cartão amarelo.

O trio é titular absoluto do técnico Mozart e faz parte da espinha dorsal da equipe alviverde. Morisco, depois de se recuperar de lesão, foi titular em 16 partidas e não levou gol em 10 delas. O goleiro tem nove vitórias, seis empates e apenas uma derrota na Série B.

Josué vai desfalcar o Coxa pela segunda vez na competição. Ele foi titular em 22 das 23 rodadas até aqui e é o artilheiro do time na competição, com cinco gols, além de ter dado três assistências.

Já Ronier superou o episódio de afastamento em maio e subiu de produção, principalmente na reta final do segundo turno. Ele tem três gols em 19 jogos, sendo titular em 18.

- São ausências importantes para nós, ao mesmo tempo, oportunidade para outros jogadores. Como eu acredito muito no nosso elenco, cabe a mim, desenhar na semana e escolher os jogadores que eu entenda que nós devemos iniciar na sexta-feira - avaliou o técnico Mozart, em entrevista coletiva.

Para a vaga de Pedro Morisco, Pedro Rangel já entrou durante o último jogo e é o substituto natural. Já no meio e no ataque, o treinador alviverde elencou as alternativas e fez mistérios sobre as escolhas.

- Nós temos algumas opções (para o Josué). O Carlos (de Pena), o próprio Wallisson, seja jogando de 5 ou de 8, trazendo para trás o Seba (Gómez). Nós temos o Everaldo (para o Lucas Ronier), o Nicolas (Careca) e a volta do Iury (Castilho). O Pedro Rangel já demonstrou que o clube foi extremamente assertivo de tê-lo comprado junto ao Fluminense. Mais uma vez entra num jogo muito difícil e dá uma contribuição importante. Temos um leque de opções. O próprio Vini (Paulista) já jogou de ponta, inclusive fazendo gol contra o Criciúma no primeiro turno - completou.

Josué é o artilheiro do Coritiba na Série B, com cinco gols. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Coritiba na Série B

O Coxa perdeu a liderança da Série B ao empatar em 0 a 0 com o Remo, no Couto Pereira, e ocupa a segunda colocação, com 43 pontos. O Goiás venceu o América-MG por 1 a 0, em casa, e chegou a 44 pontos.