Coritiba encara tabu de 14 anos contra o Operário-PR em Ponta Grossa

O Coritiba precisa superar um longo tabu em Ponta Grossa no próximo jogo da Série B. O Coxa encara o Operário-PR na sexta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Germano Krüger, pela 24ª rodada.

O time alviverde não vence na cidade vizinha, com distância de 114 km da capital, há 14 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 16 de janeiro de 2011.

Na ocasião, o Coritiba venceu o Operário-PR por 1 a 0, no Germano Krüger, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. O meia Everton Ribeiro marcou aos 7 minutos da primeira etapa, em chute de fora da área.

Desde então, foram seis vitórias do Fantasma e quatro empates em 10 jogos. O time alvinegro, inclusive, venceu as últimas cinco partidas contra o Coxa em casa.

Ao todo, são seis triunfos do Operário, três do Coritiba e quatro igualdades em 13 confrontos em Ponta Grossa. Já no retrospecto geral, o Coritiba tem larga vantagem: 50 vitórias, 20 empates e 19 derrotas em 89 jogos.

Operário-PR tem cinco vitórias seguidas contra o Coritiba em Ponta Grossa. Foto: André Jonsson/OFEC

Coritiba e Operário-PR na Série B

O Coxa perdeu a liderança da Série B ao empatar em 0 a 0 com o Remo, no Couto Pereira, e ocupa a segunda colocação, com 43 pontos, sete pontos acima do quinto colocado. O Goiás venceu o América-MG por 1 a 0, em casa, e chegou a 44 pontos.

Já o Fantasma vem de vitória por 2 a 1 diante do Paysandu, na Curuzu, e tem 30 pontos. O time alvinegro ocupa a 11ª posição, seis pontos acima da ZR e a seis pontos do G-4.