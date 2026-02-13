Ponte Preta x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam no Moisés Lucarelli
Ponte Preta e São Paulo se enfrentam neste domingo, dia 15 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli. O jogo define o futuro do Tricolor pelo Campeonato Paulista, válido pela oitava rodada da competição. A partida terá transmissão exclusiva da HBO Max. Clique aqui para assistir no HBO Max.
O Tricolor ocupa a oitava colocação na tabela e pode garantir vaga nas quartas de final.
Para isso, basta uma vitória simples. Desta vez, o time não depende de combinação de resultados, mas apenas de si. Vale destacar que a Ponte Preta já está matematicamente rebaixada e somou apenas um ponto na competição.
Ficha do jogo
Ficha Técnica:
🏆PONTE PRETA X SÃO PAULO - 8ª rodada do Paulistão
📍Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
📑Data: Domingo, dia 15 de fevereiro de 2026
⏰Horário: 20h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: HBO Max
Escalações:
PONTE PRETA (Técnico: Marcelo Fernandes)
Diogo Silva; João Gabriel, Pacheco, Saimon e Diego Leão; Rodrigo Souza, Gustavo Telles e Elvis; Diego Tavares, Bruno Lopes e Jeh.
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo): Rafael; Maik, Sabino, Ferraresi, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas, Luciano e Calleri.
