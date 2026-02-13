menu hamburguer
Ponte Preta x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam no Moisés Lucarelli

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 13/02/2026
14:30
Ponte e São Paulo se enfrentam pela última rodada da primeira fase do Paulista (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraPonte e São Paulo se enfrentam pela última rodada da primeira fase do Paulista (Foto: Arte/ Lance!)
Ponte Preta e São Paulo se enfrentam neste domingo, dia 15 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli. O jogo define o futuro do Tricolor pelo Campeonato Paulista, válido pela oitava rodada da competição. A partida terá transmissão exclusiva da HBO Max. Clique aqui para assistir no HBO Max.

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Tricolor ocupa a oitava colocação na tabela e pode garantir vaga nas quartas de final.

Para isso, basta uma vitória simples. Desta vez, o time não depende de combinação de resultados, mas apenas de si. Vale destacar que a Ponte Preta já está matematicamente rebaixada e somou apenas um ponto na competição.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF/ Gazeta Press)<br><br>

Ficha do jogo

Ponte Preta-escudo-onde-assistir
PON
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
PAULISTÃO
8ª RODADA
Data e Hora
Domingo, dia 15 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)
Local
Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
Árbitro
Onde assistir

Ficha Técnica:

🏆PONTE PRETA X SÃO PAULO - 8ª rodada do Paulistão
📍Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
📑Data: Domingo, dia 15 de fevereiro de 2026
Horário: 20h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: HBO Max

Escalações:

PONTE PRETA (Técnico: Marcelo Fernandes)
Diogo Silva; João Gabriel, Pacheco, Saimon e Diego Leão; Rodrigo Souza, Gustavo Telles e Elvis; Diego Tavares, Bruno Lopes e Jeh.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo): Rafael; Maik, Sabino, Ferraresi, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas, Luciano e Calleri.

