Onde Assistir

Vini Jr vai jogar? Onde assistir Real Madrid x Real Sociedad

Confira todas as informações do duelo válido pela 24ª rodada

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/02/2026
17:00
Dia 13/02/2026
17:00
Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam neste sábado (14), às 17h (de Brasília), pela 24ª rodada de La Liga. A partida será realizada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Real Madrid-escudo-onde-assistir
REA
Real Sociedad-escudo-onde-assistir
SOC
24ª rodada
La Liga
Data e Hora
Sábado, 14 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
Árbitro
Francisco José Hernández
Assistentes
Iván Massó, Abraham Pérez e Francisco García (quarto árbitro)
Var
Daniel Jesús Trujillo (VAR1) e Javier Iglesias (AVAR)
Onde assistir

O Real Madrid faz do Santiago Bernabéu seu principal trunfo na disputa por La Liga. Com campanha de 18 vitórias, três empates e duas derrotas, a equipe mantém regularidade e segue firme na briga pelo título. O recorte mais recente aponta três triunfos consecutivos, diante de Valencia, Rayo Vallecano e Villarreal, ampliando para sete jogos a sequência de invencibilidade na competição.

A Real Sociedad chega a Madri em momento de recuperação. Com 31 pontos, a equipe soma oito vitórias, sete empates e oito derrotas, mas vive fase positiva: nas últimas cinco rodadas, foram quatro vitórias e um empate, incluindo resultados expressivos contra Celta e o próprio Barcelona. O confronto fora de casa representa teste relevante para medir a capacidade do time em competir na parte superior da classificação.

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Real Sociedad (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Real Sociedad
24ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Francisco José Hernández
🚩 Assistentes: Iván Massó, Abraham Pérez e Francisco García (quarto árbitro)
📺 VAR: Daniel Jesús Trujillo (VAR1) e Javier Iglesias (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen e Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde e Eduardo Camavinga; Arda Güler, Vini Jr e Gonzalo García.

Real Sociedad (Técnico: Pellegrino Matarazzo)
Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Duje Caleta-Car (Jon Martín) e Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes e Carlos Soler; Gonçalo Guedes, Pablo Marín e Mikel Oyarzabal.

