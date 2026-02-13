Vini Jr vai jogar? Onde assistir Real Madrid x Real Sociedad
Confira todas as informações do duelo válido pela 24ª rodada
Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam neste sábado (14), às 17h (de Brasília), pela 24ª rodada de La Liga. A partida será realizada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Real Madrid faz do Santiago Bernabéu seu principal trunfo na disputa por La Liga. Com campanha de 18 vitórias, três empates e duas derrotas, a equipe mantém regularidade e segue firme na briga pelo título. O recorte mais recente aponta três triunfos consecutivos, diante de Valencia, Rayo Vallecano e Villarreal, ampliando para sete jogos a sequência de invencibilidade na competição.
A Real Sociedad chega a Madri em momento de recuperação. Com 31 pontos, a equipe soma oito vitórias, sete empates e oito derrotas, mas vive fase positiva: nas últimas cinco rodadas, foram quatro vitórias e um empate, incluindo resultados expressivos contra Celta e o próprio Barcelona. O confronto fora de casa representa teste relevante para medir a capacidade do time em competir na parte superior da classificação.
Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Real Sociedad (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Real Sociedad
24ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Francisco José Hernández
🚩 Assistentes: Iván Massó, Abraham Pérez e Francisco García (quarto árbitro)
📺 VAR: Daniel Jesús Trujillo (VAR1) e Javier Iglesias (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen e Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde e Eduardo Camavinga; Arda Güler, Vini Jr e Gonzalo García.
Real Sociedad (Técnico: Pellegrino Matarazzo)
Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Duje Caleta-Car (Jon Martín) e Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes e Carlos Soler; Gonçalo Guedes, Pablo Marín e Mikel Oyarzabal.
