Cristiano Ronaldo joga hoje? Onde assistir Al-Fateh x Al-Nassr
Confira todas as informações do duelo válido pela 22ª rodada
Al-Fateh e Al-Nassr se enfrentam neste sábado (14), às 14h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será realizada no Maydan Tamweel Aloula, em Al-Mubarraz (SAU), com transmissão ao vivo do Canal GOAT e do SporTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv
Ficha do jogo
O Al-Fateh atravessa momento delicado na competição. A equipe não vence há seis partidas e ocupa a 10ª colocação, com 24 pontos. São três empates seguidos, o mais recente por 1 a 1 diante do Al-Qadisiya. Apesar da sequência negativa, o cenário é relativamente estável: o time mantém 12 pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento e está distante da disputa pelas primeiras posições, 23 pontos atrás do terceiro colocado.
Já o Al-Nassr vive retomada consistente e soma sete vitórias consecutivas, incluindo o 1 a 0 sobre o Arkadag na ida das oitavas de final da Copa da AFC. A partida também marca o retorno de Cristiano Ronaldo, que ficou fora de três compromissos após manifestar insatisfação com o nível de investimentos no clube em comparação ao Al-Hilal. Sem o atacante, o time venceu o clássico contra o Al-Ittihad por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Saudita.
Tudo sobre o jogo entre Al-Fateh e Al-Nassr (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Fateh 🆚 Al-Nassr
22ª rodada — Saudi Pro League
📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Maydan Tamweel Aloula, em Al-Mubarraz (SAU)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: Ahmed Mohammed Al Rumaikhani
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Fateh (Técnico: José Manuel Gomes)
Pacheco; Baetaih, Jorge Fernandes, Saadane e Swealem; Youssouf, Masoud, Fahad Al Zubaidi, Bendebka e Delgado; Matías Vargas.
Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Bento; Al Ghanam, Simakan, Iñigo Martínez e Al-Amri; Coman, Brozovic, Alkhaibari e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo.
