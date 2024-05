Onde assistir aos jogos de sábado e domingo (18/05/2024 e 19/05/2024)

Santos entra em campo neste final de semana (Foto: Divulgação/Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Série B, Série C, Série D e Campeonato Brasileiro Feminino são os principais destaques deste sábado (18) e domingo (19) de futebol. Confira onde assistir ao vivo e o horário dos jogos do final de semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📅 SÁBADO - 18/05/2024

Série B do Campeonato Brasileiro (6ª rodada)

- Amazonas x Paysandu (Band, Canal GOAT, Premiere - 17h30 na Arena da Amazônia)

- Goiás x Botafogo-SP (Premiere, SporTV - 18h30 no Estádio da Serrinha)

- Sport x Avaí (Premiere, SporTV - 21h na Arena Pernambuco)

Série C do Campeonato Brasileiro (5ª rodada)

- CSA x Sampaio Corrêa (DAZN, Nosso Futebol, Nosso Futebol +, TV Zapping - 17h no Estádio Rei Pelé)

- Volta Redonda x Náutico (DAZN, Nosso Futebol + - 17h no Raulino de Oliveira)

- Ferroviária x Confiança (DAZN, Nosso Futebol + - 19h30 na Fonte Luminosa)

Série D do Campeonato Brasileiro (4ª rodada)

- Santa Cruz de Natal x Sousa (Sem informações sobre transmissão - 15h no Barretão)

- Iporá x Capital-TO (Sem informações sobre transmissão - 15h no Estádio Francisco José Ferreira)

- Santo André x Água Santa (Sem informações sobre transmissão - 15h no Brunão)

Campeonato Brasileiro Feminino (11ª rodada)

- Corinthians x Real Brasília (Canal GOAT, TV Brasil - 11h no Estádio Alfredo Schürig)

📅 DOMINGO - 19/05/2024

Série B do Campeonato Brasileiro (6ª rodada)

- Santos x Brusque (Premiere, SporTV - 11h na Vila Belmiro)

- Mirassol x Ituano (Canal GOAT, Premiere, TV Brasil - 16h no Estádio Municipal de Mirassol)

- Chapecoense x Ponte Preta (Band, Canal GOAT, Premiere - 16h na Arena Condá)

Série C do Campeonato Brasileiro (5ª rodada)

- Remo x Tombense (DAZN, Nosso Futebol + - 16h30 no Baenão)

- Londrina x São Bernardo (DAZN, Nosso Futebol + - 16h30 no Estádio do Café)

- Ferroviário x ABC (TV Zapping - 19h no Estádio Presidente Vargas)

Série D do Campeonato Brasileiro (4ª rodada)

- Brasiliense x Mixto-MT (Sem informações sobre transmissão - 15h30 no Serejão)

- Tocantinópolis x Altos-PI (Sem informações sobre transmissão - 16h no Ribeirão)

- Cametá x Moto Club (Sem informações sobre transmissão - 16h no Parque do Bacurau)

Campeonato Brasileiro Feminino (11ª rodada)

- Ferroviária x América-MG (Canal GOAT, TV Brasil - 18h30 na Fonte Luminosa)