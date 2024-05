Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 19:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo multou e retirou a camisa 10 de Gabigol, e o jogador desabafou nas redes sociais sobre a decisão do clube. A punição aconteceu em razão da foto vazada do atleta com a camisa do Corinthians.

Gabigol explicou que acata a decisão e respeita o comando do Flamengo, mas também afirmou que o episódio não apagará a sua história com o Rubro-Negro.

Gabigol perdeu a camisa 10 do Flamengo após aparecer com a camisa do Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

CONFIRA A NOTA COMPLETA DE GABIGOL SOBRE A POLÊMICA COM O FLAMENGO

"Naquele dia 12/11 de 2022, depois de ter sentido as maiores emoções da minha vida com as glórias e expressivas conquistas pelo Flamengo, o clube me presenteou com uma camisa muito especial, a 10, simplesmente o manto usado por nosso maior ídolo, o Zico.

Confesso que senti uma certa insegurança, pois junto com aquela camisa, vinha também um grande peso de responsabilidade.

No Flamengo, encontrei minha melhor versão e vivo o melhor ciclo da minha carreira. Sou fascinado por titulos e sempre expressei isso no excesso de vontade dentro de campo, que muitas vezes é interpretado de forma errada.

O Flamengo me proporcionou ganhar muitos títulos (2 Libertadores, 2 Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Recopa Sul-americana, 2 Supercopas do Brasil e 4 Cariocas) e viver esses momentos mágicos com a nação e ser acolhido pela maior torcida da América, isso sim é o verdadeiro significado da palavra felicidade.

Nesses mais de 5 anos de alegria,e algumas tristezas, sempre tive uma certeza, a do meu amor por esse clube, a do amor pela nação rubro-negra.

Hoje fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube. Mas isso jamais vai apagar a história que construí com meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengao até o fim da nossa história.

Te amo, Flamengo!"