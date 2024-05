Álvaro Pacheco no Vasco: saiba quando o técnico português chega ao Rio e pode estrear pelo clube

Álvaro Pacheco chega do Rio no domingo (Foto: Divulgação/Vitória SC)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 17/05/2024 - 18:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Álvaro Pacheco já tem um pré-contrato assinado com o Vasco. A expectativa agora fica por conta da chegada do técnico, que será no domingo, por volta das 17h40. O elenco já foi avisado por Pedro Martins, diretor de futebol cruz-maltino. A informação foi publicada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Apesar de desembarcar no Rio de Janeiro neste final de semana, Álvaro Pacheco não deve comandar o Vasco contra o Fortaleza. A tendência é de que o novo técnico cruz-maltino esteja na beira do campo somente na volta do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, Álvaro Pacheco vai comandar as primeiras atividades já na segunda-feira (20). Ao todo, o técnico português vai ter mais de 10 dias de trabalho no comando do Cruz-Maltino antes da estreia, que deve ser contra o Cruzeiro, no dia 2 de junho, em São Januário.

O vínculo de Álvaro Pacheco com o Vasco será de um ano, com cláusula de renovação automática por mais um em caso de metas conquistadas. O Cruz-Maltino não precisou arcar com a multa do técnico, tendo em vista que o treinador rescindiu o contrato com o Vitória de Guimarães, de Portugal.

Rafael Paiva deve comandar o Vasco contra o Fortaleza (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O Vasco volta a entrar em campo na terça-feira (21), quando enfrenta o Fortaleza. A bola rola às 21h30 para o segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil.