Foto: Leonardo Lima/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 18:58 • São Paulo (SP)

Neste sábado (18), às 12h, o Corinthians irá realizar uma coletiva de despedida para o goleiro Cássio no CT Joaquim Grava. A transmissão será feita através da Corinthians TV, canal oficial do clube no Youtube.

➡️ Vai dar Brasil? Aposte no Lance! Betting e fature com a Copa América

Cássio acertou sua rescisão com o Corinthians e irá atuar no Cruzeiro, onde já possui acordo verbal para assinar um contrato por três temporadas — até o fim de 2027.

➡️ Siga o Lance! Corinthians no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Timão

Para antecipar a sua saída do Corinthians, Cássio e Carlos Leite, representante do atleta, abriram mão de alguns valores que tinham a receber da equipe do Parque São Jorge.

Com 712 jogos disputados com o manto alvinegro – sendo o goleiro que mais atuou –, Cássio é um dos maiores ídolos da centenária história do clube. Ao todo, foram nove títulos conquistados: quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma CONMEBOL Libertadores (2012), um Mundial de Clubes FIFA (2012) e uma CONMEBOL Recopa (2013).

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão

Cássio perdeu a titularidade no Corinthians para Carlos Miguel (Foto: Leonardo Lima/AGIF)