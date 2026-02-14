Santos x Velo Clube: onde assistir ao vivo, horário e escalação pelo Paulistão

O Santos recebe o Velo Clube neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e HBO Max. Clique aqui para assistir.

Ficha do jogo SAN VEL 8ª rodada Campeonato Paulista Data e Hora 15 de fevereiro de 2026; às 20h30 (de Brasília) Local Vila Belmiro (Santos, SP) Árbitro Raphael Claus Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Enderson Emanoel Turbiani da Silva Var Jose Claudio Rocha Filho Onde assistir

O Peixe precisa vencer a partida e ainda torcer por tropeços de alguns rivais para garantir vaga no mata-mata da competição. O Alvinegro Praiano ocupa a 10ª colocação na tabela, com nove pontos, e, neste momento, está fora da zona de classificação.

Neymar deverá ser titular do Santos no duelo contra o Velo Clube. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Como chegam os dois times?

O Velo Clube é o vice-lanterna do Campeonato Paulista, com apenas cinco pontos conquistados. A equipe soma uma vitória em sete partidas na competição. A Ponte Preta é a última colocada e já está matematicamente rebaixada. Dois clubes caem para a Série A2.

Para evitar o descenso, o Velo Clube precisa vencer sua partida diante do Peixe e ainda dependerá do resultado do confronto entre Primavera e Noroeste, que têm um ponto a mais na tabela e saldo de gols superior.

O cenário ideal é que o confronto tenha um vencedor. Em caso de empate entre Primavera e Noroeste, o Velo Clube teria de tirar uma diferença de pelo menos cinco gols no saldo, além de lidar com o fato de o Primavera somar uma vitória a mais na competição.

O Santos busca a terceira vitória na temporada para apaziguar os ânimos com a torcida após um início irregular. No Campeonato Brasileiro, o clube ainda não venceu e ocupa a zona de rebaixamento. Antes da partida deste domingo (15), a principal torcida organizada marcou protestos nos arredores da Vila Belmiro direcionados ao presidente Marcelo Teixeira e ao diretor executivo Alexandre Mattos.

A expectativa é pelo retorno de Neymar após dez partidas. O camisa 10 se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo, a quarta sofrida na última temporada. Já Gabriel Barbosa, que também ficou fora do duelo no meio da semana contra o Athletico pelo Brasileirão, retorna após se recuperar de uma tendinite.

Por outro lado, Adonis Frías, com problema na panturrilha, iniciou a transição física na última sexta-feira (13) e segue de fora do confronto, assim como Zé Rafael, que trata uma tendinite patelar, e Igor Vinícius, suspenso.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo, Miguelito; Rony e Gabigol.

Ficha Técnica:

⚽SANTOS X VELO CLUBE - 8ª rodada do Campeonato Paulista

📲Sábado, dia 15 de janeiro de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 20h30 (De Brasília)

📺Onde assistir: TNT e HBO Max

🗣️Arbitragem: Raphael Claus

🚩Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Enderson Emanoel Turbiani da Silva

📟 VAR: Jose Claudio Rocha Filho

