A 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense promete fortes emoções, e a Lance!TV acompanha todos os detalhes do confronto entre Costa Rica e Naviraiense, neste domingo (15/02), a partir das 16h (horário de Brasília) - 15h no horário local - em duelo que pode mexer diretamente na parte de cima da tabela.

Líder da competição com 13 pontos, o Naviraiense entra em campo com a chance de abrir três pontos de vantagem sobre o Operário e se consolidar ainda mais na ponta da classificação. Para isso, porém, a equipe precisa superar um adversário que tem feito valer o mando de campo: o Costa Rica segue invicto jogando em casa e promete dificultar a missão do líder.

O confronto carrega ainda um ingrediente especial. Foi justamente o Costa Rica quem interrompeu a sequência de títulos do Operário ao conquistar o troféu estadual em 2023, mostrando força em momentos decisivos e reafirmando seu protagonismo recente no futebol sul-mato-grossense.

Lance!TV com cobertura especial do Sul-Mato-Grossense

A transmissão da Lance!TV começa meia hora antes do início da partida, com um pré-jogo especial trazendo matérias exclusivas, bastidores e informações direto do Estádio Laertão. A cobertura contará com reportagens de Lucas Nepomuceno, comentários de Rafael Mello e narração de Lucas Borges, além da participação especial do influenciador Fellipera nos comentários.

Com cenário de decisão antecipada na luta pela liderança e promessa de casa cheia, a Lance!TV entrega uma cobertura completa de um confronto que pode mudar os rumos do campeonato.

