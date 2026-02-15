menu hamburguer
Onde Assistir

Floresta x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense

Times se enfrentam pela ida da semifinal do Cearense

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 15/02/2026
06:00
Floresta e Ceará se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraFloresta e Ceará duelam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
Floresta e Ceará se enfrentam neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, terá transmissão do Canal GOAT, da TVC Esporte (YouTube) e do Jogada (redes sociais).

O Ceará vem de empate por 0 a 0 contra o rival Fortaleza, enquanto que o Floresta venceu o Horizonte por 1 a 0 na mesma rodada.

Por ter melhor campanha, o Alvinegro decidirá o confronto em casa. O jogo de volta está marcado para o domingo seguinte (22).

Histórico do confronto

Floresta e Ceará já se enfrentaram dez vezes na história, com cinco vitórias para o Vovô, duas para o Lobo e três empates.

Os times já duelaram na estreia do torneio. Na ocasião, o Alvinegro escalou uma equipe com jogadores da base e triunfou por 1 a 0.

Partida entre Floresta e Ceará, pelo Campeonato Cearense (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Partida entre Floresta e Ceará, pelo Campeonato Cearense (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Confira as informações do jogo entre Floresta x Ceará

✅ FICHA TÉCNICA
FLORESTA X CEARÁ
CAMPEONATO CEARENSE - SEMIFINAL (IDA)

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Canal GOAT, TVC Esporte (YouTube) e Jogada (redes sociais)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Marcondes Mendes Simão (CE)
🖥️ VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLORESTA: Tiepo; Marco Antônio, Eduardo e João Victor; Cedric, Nonato, Danrley e Diego Matos; Matheusinho, João Celeri e Bismark. Técnico: Leston Junior.

CEARÁ: Richard; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Lucas Lima, Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.

