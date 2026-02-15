Floresta e Ceará se enfrentam neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, terá transmissão do Canal GOAT, da TVC Esporte (YouTube) e do Jogada (redes sociais).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Ceará vem de empate por 0 a 0 contra o rival Fortaleza, enquanto que o Floresta venceu o Horizonte por 1 a 0 na mesma rodada.

Ficha do jogo FLO CEA Semifinal (ida) Campeonato Cearense Data e Hora Domingo, 15 de janeiro de 2026, às 16h (de Brasília) Local Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Árbitro Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Marcondes Mendes Simão (CE) Var Antônio Magno Lima Cordeiro (CE) Onde assistir Canal GOAT, TVC Esporte (YouTube) e Jogada (redes sociais)

Por ter melhor campanha, o Alvinegro decidirá o confronto em casa. O jogo de volta está marcado para o domingo seguinte (22).

➡️ Aposte na vitória do Ceará no Campeonato Cearense!

Histórico do confronto

Floresta e Ceará já se enfrentaram dez vezes na história, com cinco vitórias para o Vovô, duas para o Lobo e três empates.

Os times já duelaram na estreia do torneio. Na ocasião, o Alvinegro escalou uma equipe com jogadores da base e triunfou por 1 a 0.

Partida entre Floresta e Ceará, pelo Campeonato Cearense (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

➡️ Ceará oficializa a contratação de atacante revelado pelo Flamengo

Confira as informações do jogo entre Floresta x Ceará

✅ FICHA TÉCNICA

FLORESTA X CEARÁ

CAMPEONATO CEARENSE - SEMIFINAL (IDA)

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Canal GOAT, TVC Esporte (YouTube) e Jogada (redes sociais)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Marcondes Mendes Simão (CE)

🖥️ VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLORESTA: Tiepo; Marco Antônio, Eduardo e João Victor; Cedric, Nonato, Danrley e Diego Matos; Matheusinho, João Celeri e Bismark. Técnico: Leston Junior.

CEARÁ: Richard; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Lucas Lima, Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.