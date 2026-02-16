Internautas apontam fator culpado pela queda de Lucas Pinheiro: 'Certeza'

A neve caía intensamente durante a 1ª descida de Lucas Pinheiro na disputa por medalha no Slalom. A visibilidade do já medalhista olímpico ficou reduzida, deixando o percurso da prova instável. Durante uma das mudanças rápidas de direção, o brasileiro acabou se desequilibrando e escorregou, sem conseguir retomar a prova. Com isso, foi automaticamente desclassificado.

O brasileiro Lucas Pinheiro não foi o único a enfrentar problemas na pista. Outros dez competidores também caíram e deixaram a prova, evidenciando o alto nível de dificuldade imposto pelas condições do tempo.

➡️ Noruegueses definem como 'frustrante' o ouro de Lucas Pinheiro e criticam mudança do atleta

As condições da pista foram apontadas como as culpadas pela queda do brasileiro. Não demorou muito para que as redes sociais ficassem convencidas de que o sonho da segunda medalha do Brasil foi interrompida pela neve.

Outros dois brasileiros competiam na modalidade: Giovanni Ongaro conseguiu terminar a descida, mas terminou em 32° e Christian Soevik também caiu.

Após a desclassificação no slalom dos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro Braathen falou com serenidade sobre a queda e refletiu sobre os altos e baixos do esqui alpino.

— Foi uma corrida difícil e isso é a arte do esqui alpino, esse balanço fino entre sucesso e tudo dar errado. Eu acho que é isso que faz a arte desse esporte que faço, é isso que faz o ouro que fiz há dois dias tão lindo para mim. Eu cheguei numa época em que preciso abraçar dias como os de hoje com gratidão, porque se não fosse em dias como esses, eu nunca iria poder trazer esse ouro para o Brasil — declarou.

Lucas Pinheiro, o brasileiro de ouro em Milão

Apesar da eliminação no slalom, Lucas Pinheiro deixa Milão-Cortina com um feito histórico. O brasileiro sai da competição com uma medalha de ouro inédita, resultado que já o coloca entre os grandes nomes do esporte nacional e marca sua participação nos Jogos de forma memorável.