Palmeiras e Guarani se enfrentam neste domingo (15), na Arena Barueri, às 20h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão da HBO Max (Streaming). ➡️ Clique para assistir na HBO Max com Uol Play.

Já classificado à próxima fase após vencer o Derby com gol de Flaco López, o Palmeiras promoverá rodízio no elenco e atuará com uma escalação alternativa, após Abel Ferreira repetir a mesma equipe nos últimos três compromissos.

Ficha do jogo PAL GUA PAULISTÃO 8ª Rodada Data e Hora domingo, 15 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília) Local Arena Barueri Árbitro João Vitor Gobi Assistentes Daniel Luis Marques e Denis Matheus Afonso Ferreira Var Thiago Duarte Peixoto Onde assistir

Para terminar na primeira colocação geral, o Palmeiras precisa vencer em casa e torcer por um tropeço do Novorizontino, que enfrenta o Red Bull Bragantino fora.

Enquanto o Guarani, com 11 pontos, ocupa a sexta colocação e precisa vencer para não depender de outros resultados e garantir vaga no mata-mata.

Confira as informações do jogo entre Palmeiras x Guarani

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X GUARANI

PAULISTÃO - 8ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 15 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

📺 Onde assistir: HBO Max (Streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques e Denis Matheus Afonso Ferreira

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Abel Ferreira)

Marcelo Lomba (Carlos Miguel); Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez, Larson, Lucas Evangelista; Riquelme, Sosa e Luighi.

GUARANI (Técnico: Matheus Costa)

Caíque França; Raphael Rodrigues, Maurício, Jonathan Costa e Emerson; Willian Farias, Nathan Melo e Guilherme Cachoeira; Mirandinha, Guilherme Parede e Lucca.

