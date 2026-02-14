Palmeiras x Guarani: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Paulistão
Equipes se enfrentam neste domingo (15), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri
- Matéria
- Mais Notícias
Palmeiras e Guarani se enfrentam neste domingo (15), na Arena Barueri, às 20h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão da HBO Max (Streaming). ➡️ Clique para assistir na HBO Max com Uol Play.
Relacionadas
Já classificado à próxima fase após vencer o Derby com gol de Flaco López, o Palmeiras promoverá rodízio no elenco e atuará com uma escalação alternativa, após Abel Ferreira repetir a mesma equipe nos últimos três compromissos.
Ficha do jogo
Para terminar na primeira colocação geral, o Palmeiras precisa vencer em casa e torcer por um tropeço do Novorizontino, que enfrenta o Red Bull Bragantino fora.
Enquanto o Guarani, com 11 pontos, ocupa a sexta colocação e precisa vencer para não depender de outros resultados e garantir vaga no mata-mata.
Confira as informações do jogo entre Palmeiras x Guarani
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X GUARANI
PAULISTÃO - 8ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 15 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
📺 Onde assistir: HBO Max (Streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: João Vitor Gobi
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques e Denis Matheus Afonso Ferreira
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Abel Ferreira)
Marcelo Lomba (Carlos Miguel); Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez, Larson, Lucas Evangelista; Riquelme, Sosa e Luighi.
GUARANI (Técnico: Matheus Costa)
Caíque França; Raphael Rodrigues, Maurício, Jonathan Costa e Emerson; Willian Farias, Nathan Melo e Guilherme Cachoeira; Mirandinha, Guilherme Parede e Lucca.
+ Aposte na vitória do Palmeiras no Paulistão e no Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias