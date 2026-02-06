Em jogo agitado na Arena Fonte Nova, Bahia e Fluminense ficaram só no 1 a 1 na noite da última quinta-feira, pela segunda rodada do Brasileirão. Kike Olivera marcou o único gol do Tricolor baiano e o seu primeiro com a camisa azul, vermelha e branca.

Mas antes de elogiar o atacante, o fator que mais chamou a atenção para o técnico Rogério Ceni foi a qualidade do gramado da Fonte Nova, que, segundo ele, prejudicou o espetáculo mais uma vez.

— No primeiro tempo tivemos muitos erros de passe, o gramado já começa a ficar ruim. Terminou o jogo agora e não tem ninguém cuidando do gramado. Acham que se cuida de gramado só em horário comercial. Não é assim. Acabou o jogo tem que começar a cuidar, mas como não fazem absolutamente nada aqui, o gramado vai começar a piorar — desabafou Ceni.

Vale lembrar que o gramado passou por uma troca completa em outubro do ano passado depois de repercussão negativa sobre a conservação do campo para jogos contra Palmeiras e Flamengo, pelo Brasileirão.

Rogério Ceni comanda o Bahia na Arena Fonte Nova contra o Fluminense (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Noite de erros técnicos do Bahia

O gramado foi um fator relevante para o resultado da partida, mas não só isso. Erros técnicos, como uma simples troca de passes, também influenciaram e foram fatores relevantes para o resultado e desempenho que deixaram a desejar na Arena Fonte Nova.

— O Juba é um jogador que acerta muito passe, mas hoje errou bastante. Gilberto também. São jogadores cruciais para nossa construção. Erramos muitas coisas simples, básicas. Passe é tudo no jogo. Se você está em uma noite infeliz de passe, vai ser difícil o jogo. O gol deles veio em uma boa trama, mas poderia ser evitado com uma marcação mais encaixada. Depois começamos a errar muito e eles tiveram chances claras para fazer outros gols. Um deles graças ao gramado ruim que eles não cuidam aqui.

O Bahia agora tem a chance de se recuperar na partida contra o Vasco, marcada para as 21h30 da próxima quarta-feira, quando visita o Vasco em São Januário, pela terceira rodada do Brasileirão. Mas antes, o Tricolor tem compromisso contra a Juazeirense às 16h deste domingo, no Adauto Moraes, pelo Campeonato Baiano.

— O confronto é Vasco e Bahia, Vasco é uma equipe muito forte. Muito forte jogando em casa. Temos que encaixar o jogo contra um adversário que vai estar na briga com a gente. Eu não sei, eu vivo o jogo naturalmente, sou assim. A gente tenta fazer nosso melhor. Seria importante vencer, sair líder do Campeonato. Mas contra Corinthians e Fluminense, brigando de igual para igual, é muito importante — completou.