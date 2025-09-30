Número 2 do mundo na final do ATP 500 de Pequim: saiba horário e onde assistir

Na madrugada desta terça (30) para quarta-feira (1), acontece a final do ATP 500 de Pequim, na China, às 3h (de Brasília). O italiano Jannik Sinner e o americano Learner Tien se enfrentam na busca pelo título. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (streaming).

Sinner é o número dois do ranking da ATP, enquanto Tien é o 52º colocado.

Retrospecto

Esta será a primeira vez que Sinner e Tien medem forças no circuito. O americano, de 24 anos, vai em busca do seu 21º título na carreira e o terceiro do ano. Nesta temporada, Sinner venceu o Australian Open e Wimbledon.

Do outro lado, Tien duela pelo seu primeiro título de ATP. Aos 19 anos, o americano é rival do brasileiro João Fonseca.

O americano Learner Tien na vitória sobre o italianoLorenzo Musetti (Foto: Pedro Pardo / AFP)

Trajetória até a final do ATP 500 de Pequim

Na caminhada até a decisão, Sinner passou pelos seguintes adversários: o croata Marin Cilic (97º), o francês Terence Atmane (68º), o húngaro Fabian Marozsan (57º) e o australiano Alex de Minaur (8º).

Na semifinal, Sinner venceu o atleta australiano pela 11ª vez, em 11 confrontos entre os dois, apesar de ter sido uma partida equilibrada. Com as parciais de 6/3, 4/6 e 6/2, o italiano fechou o jogo e chegou a sua nona final consecutiva em quadras sintéticas. No total, é a 30ª de sua carreira.

Desistência de Medvedev na semi

Para chegar à final do ATP 500 de Pequim, Tien superou o argentino Francisco Cerundolo (21º), os italiano Flavio Cobolli (25º) e Lorenzo Musetti (9º) e o russo Daniil Medvedev (18º).

Tien conquistou a vaga na final após, na semi, Medvedev sentir lesão no terceiro set e optar por desistir do confronto. No momento, o americano vencia por 4/0.