Furioso com árbitro, Alcaraz dispara: ‘Nunca jogou tênis na vida’

Carlos Alcaraz, número 1 do ranking mundial, venceu o norte-americano Taylor Fritz por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-4, na final do ATP 500 de Tóquio. O triunfo ocorreu nesta terça-feira (30) no Japão, garantindo ao espanhol seu oitavo título na temporada 2025.

continua após a publicidade

O confronto foi marcado pela maior consistência técnica de Alcaraz ao longo do duelo. Apesar da superioridade do tenista espanhol, momentos de tensão fizeram parte da quadra. Carlos Alcaraz criticou ao juiz Fergus Murphy a rapidez do início dos cronômetros, alegando não ter tempo suficiente de descanso. O ocorrido foi amplamente repercutido nas redes sociais.

— Você acha normal eu terminar um rali na rede e depois mal ter tempo de ir atrás das bolas, sem tempo para descansar? Você acha normal ou não? Ok, você nunca jogou tênis na vida — confrontou Carlos.

continua após a publicidade

➡️Número 1 do mundo, Alcaraz fatura ATP 500 de Tóquio contra Fritz

*Tradução da publicação para Português:

"Alcaraz furioso com Fergus Murphy pela rapidez com que ele inicia o cronômetro.

'Você acha isso normal? Você nunca jogou tênis na vida!'.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Oitavo título de Alcaraz

A final contra Taylor Fritz representou uma revanche para Alcaraz, que havia sido derrotado pelo mesmo adversário dias antes na Laver Cup, disputada em São Francisco. Fritz buscava entrar para a história como o primeiro tenista americano a vencer o líder do ranking mundial duas vezes no mesmo ano desde Andre Agassi em 1998.

continua após a publicidade

As estatísticas confirmam a superioridade do tenista espanhol na decisão. Alcaraz produziu 29 winners contra 19 de Fritz e cometeu 20 erros não-forçados, um a menos que seu oponente. No serviço, o número 1 do mundo obteve 63% de aproveitamento no primeiro saque, vencendo 78% desses pontos.

Este foi o oitavo troféu levantado por Alcaraz em nove finais consecutivas disputadas em 2025. No total, o espanhol chegou a 10 finais e 67 vitórias na temporada atual.

Com este resultado, Alcaraz integra um grupo seleto de tenistas que conquistaram pelo menos oito torneios em um único ano desde o início do século 21. Apenas outros cinco jogadores alcançaram tal feito: Jannik Sinner (8), Andy Murray (9), Novak Djokovic e Rafael Nadal (11) e Roger Federer (12).