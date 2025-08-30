menu hamburguer
Nottingham Forest x West Ham - Premier League
imagem cameraNottingham Forest e West Ham se enfrentam pela Premier League (Arte: Lance!)
Nottingham Forest e West Ham se enfrentam neste domingo (31), às 10h (de Brasília), no City Ground, em Nottinghamshire (ING), em jogo válido pela terceira rodada da Premier League. O confronto terá transmissão da Xsports e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

A realidade dos dois times até o momento é diferente. O Forest iniciou a trajetória nacional com uma vitória dominante sobre o Brentford em casa, e na última semana, visitando o Crystal Palace em Londres, o time de Nuno Espírito Santo - que vive rusgas com a diretoria e pode sair a qualquer momento - empatou em 1 a 1, alcançando o quinto lugar.

Ficha do jogo

nottingham-forest-escudo-onde-assistir
NFO
West Ham-escudo-onde-assistir
WHU
Premier League
3ª rodada
Data e Hora
Domingo, 31 de agosto de 2025, às 10h (de Brasília)
Local
City Ground, em Nottinghamshire (ING)
Árbitro
Craig Pawson
Assistentes
Simon Bennett e Dan Robathan (auxiliares); Ruebyn Ricardo (quarto árbitro)
Var
Andy Madley e Craig Taylor
Onde assistir

Já os Hammers, do brasileiro Lucas Paquetá, amargam a lanterna da classificação. Na estreia, o time perdeu por 3 a 0 para o recém-promovido Sunderland fora de casa. Dias depois, recebendo o Chelsea em clássico da capital, saiu na frente com golaço de Paquetá, mas viu os Blues virarem e atropelarem por 5 a 1, em resultado que decretou a última colocação para a equipe.

Tudo sobre o jogo entre Nottingham Forest e West Ham, pela Premier League (onde assistir, horário, participantes e local):

FICHA TÉCNICA
Nottingham Forest x West Ham
3ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 10h (de Brasília)
📍 Local: City Ground, em Nottinghamshire (ING)
👁️ Onde assistir: Xsports (TV aberta) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️ Arbitragem: Craig Pawson (árbitro); Simon Bennett e Dan Robathan (auxiliares); Ruebyn Ricardo (quarto árbitro)
📺 VAR: Andy Madley e Craig Taylor

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔴 Nottingham Forest (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Matz Sels; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Elliot Anderson e Ryan Yates; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White e Callum Hudson-Odoi; Chris Wood

Desfalque: Nico Domínguez (lesionado)

🍷🔵 West Ham (Técnico: Graham Potter)
Mads Hermansen; Jean-Clair Todibo, Max Kilman e Nayef Aguerd; Aaron Wan-Bissaka, Tomas Soucek, James Ward-Prowse e El Hadji Malick Diouf; Lucas Paquetá e Mateus Fernandes; Jarrod Bowen

Desfalques: George Earthy, Crysencio Summerville e Luis Guilherme (lesionados)

Lucas Paquetá em ação pelo West Ham durante amistoso contra o Everton
Lucas Paquetá é a esperança do West Ham para o confronto com o Nottingham Forest; veja onde assistir ao confronto acima (Foto: Patrick McDermott/AFP)

