Futebol Internacional

João Félix faz três, Cristiano Ronaldo marca, e Al-Nassr vence o Al Taawoun

Confronto era válido pela primeira rodada da Saudi Pro League

imagem cameraCristiano Ronaldo comemora gol pelo Al-Nassr (Foto: Reprodução)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
18:23
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus iniciou a trajetória na Saudi Pro League de 2025/26 com goleada sobre o Al Taawoun por 5 a 0 nesta sexta-feira (29). O craque português marcou um dos gols, em cobrança de pênalti, mas o destaque ficou por conta de João Félix, que anotou um hat-trick; Coman fechou a conta e marcou seu primeiro tento pelo clube.

Com a vitória, os Cavaleiros de Najd assumiram a liderança da competição com os mesmos três pontos de Al Khaleej, Al-Hilal, Al-Ettifaq e Al-Ahli, mas com saldo superior ao quarteto. Já a derrota acachapante colocou o time comandado pelo brasileiro Péricles Chamusca na última colocação.

O show começou logo aos sete minutos. Ângelo chegou na linha de fundo pelo lado esquerdo e cruzou para trás. João Félix, no lugar certo, finalizou mascado, mas com precisão suficiente para tirar do goleiro Atiah. No segundo tempo, Ronaldo aumentou em cobrança de pênalti, e Coman, lançado pelo arqueiro Al-Aqidi, viu a saída de Atiah e cabeceou por cobertura.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Félix voltou a brilhar já dentro do terço final. Primeiro, em toque de Mané, o lusitano dominou e fuzilou as redes do Al-Taawoun; no fim, após Cristiano Ronaldo acertar o travessão, pegou o rebote na pequena área e bateu; a bola bateu em Al-Mufarrij, mas o defensor já estava dentro do gol.

A equipe comandada pelo "Mister" descansará por cerca de duas semanas e só volta a campo no dia 14 de setembro, enfrentando o Al Kholood em Riade. Um dia antes, o Al-Taawoun entra em ação para visitar o Al-Okhdood.

João Félix é celebrado pelos companheiros após gol pelo Al-Nassr frente ao Al-Taawoun (Foto: Reprodução)

