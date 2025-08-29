João Félix faz três, Cristiano Ronaldo marca, e Al-Nassr vence o Al Taawoun
Confronto era válido pela primeira rodada da Saudi Pro League
O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus iniciou a trajetória na Saudi Pro League de 2025/26 com goleada sobre o Al Taawoun por 5 a 0 nesta sexta-feira (29). O craque português marcou um dos gols, em cobrança de pênalti, mas o destaque ficou por conta de João Félix, que anotou um hat-trick; Coman fechou a conta e marcou seu primeiro tento pelo clube.
Com a vitória, os Cavaleiros de Najd assumiram a liderança da competição com os mesmos três pontos de Al Khaleej, Al-Hilal, Al-Ettifaq e Al-Ahli, mas com saldo superior ao quarteto. Já a derrota acachapante colocou o time comandado pelo brasileiro Péricles Chamusca na última colocação.
O show começou logo aos sete minutos. Ângelo chegou na linha de fundo pelo lado esquerdo e cruzou para trás. João Félix, no lugar certo, finalizou mascado, mas com precisão suficiente para tirar do goleiro Atiah. No segundo tempo, Ronaldo aumentou em cobrança de pênalti, e Coman, lançado pelo arqueiro Al-Aqidi, viu a saída de Atiah e cabeceou por cobertura.
Félix voltou a brilhar já dentro do terço final. Primeiro, em toque de Mané, o lusitano dominou e fuzilou as redes do Al-Taawoun; no fim, após Cristiano Ronaldo acertar o travessão, pegou o rebote na pequena área e bateu; a bola bateu em Al-Mufarrij, mas o defensor já estava dentro do gol.
A equipe comandada pelo "Mister" descansará por cerca de duas semanas e só volta a campo no dia 14 de setembro, enfrentando o Al Kholood em Riade. Um dia antes, o Al-Taawoun entra em ação para visitar o Al-Okhdood.
