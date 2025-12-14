Manchester United x Bournemouth: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 16ª rodada
Manchester United e Bournemouth se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 17h (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Old Trafford, em Manchester (ING) com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Manchester United entra no confronto em situação mais confortável, ocupando a sétima colocação e apresentando melhor desempenho ofensivo, especialmente atuando em casa. Apesar da derrota recente para o Wolverhampton, o time vinha de empate com o West Ham e de vitória fora de casa sobre o Crystal Palace, sequência que mantém a equipe competitiva na luta por posições mais altas da tabela.
O Bournemouth aparece no meio da classificação, em 13º lugar, e vive fase delicada na Premier League. A equipe perdeu os últimos cinco jogos do campeonato e soma sete partidas sem vitória. Diante de um adversário mais consistente, o time de Andoni Iraola precisa reorganizar o sistema defensivo para tentar reagir.
Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Bournemouth (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 Bournemouth
16ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Simon Hooper
🚩 Assistentes: Adrian Holmes, Simon Long e Robert Jones (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Senne Lammens; Luke Shaw, Ayden Heaven e Noussair Mazraoui; Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro e Diallo; Bryan Mbeumo e Mason Mount; Matheus Cunha.
Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Djordje Petrovic; Djordje Petrovic, Marcos Senesi, Bafode Diakite e Adam Smith; Alex Scott; Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Tyler Adams e Marcus Tavernier; Evanílson.
