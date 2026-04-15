Nottingham Forest x Porto: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Europa League
No City Ground, Forest e Porto decidem quem avança às semis da Liga Europa
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Nottingham Forest e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Europa League. Após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto em Portugal, o cenário é simples: quem vencer garante a vaga na semifinal. Em caso de novo empate, a decisão vai para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.
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Como chegam Nottingham Forest e Porto para a partida?
Os donos da casa vivem realidades distintas na temporada. Enquanto lutam contra o rebaixamento na Premier League, o Forest vê na Europa League a chance de redenção. Sob o comando do experiente técnico português Vítor Pereira, a equipe aposta na solidez defensiva e no apoio massivo de sua torcida para construir uma vantagem na ida. O Forest avançou às quartas com uma campanha resiliente de quatro vitórias e dois empates.
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Já o Porto atravessa uma fase iluminada sob a batuta do italiano Francesco Farioli. Com uma filosofia de jogo propositivo e pressão alta, os Dragões ocupam o topo da liga portuguesa e chegam às quartas com números superiores: somaram 17 pontos na fase anterior, registrando apenas uma derrota em oito jogos. O time português entra como favorito técnico, mas sabe que a atmosfera do City Ground é um obstáculo de peso.
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✅ FICHA DO JOGO
NOTTINGHAM FOREST x PORTO
Europa League
📅 Data: Quinta-feira, 16 de abril de 2026
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
📍 Local: City Ground, em Nottingham, na Inglaterra
📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube)
📋 Prováveis Escalações
NOTTINGHAM FOREST (Técnico: Vitor Pereira):
Stefan Ortega; Ola Aina, Nikola Milenković, Murillo e Neco Williams; Ibrahim Sangaré e Elliot Anderson; Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White e Callum Hudson-Odoi; Igor Jesus
PORTO (Técnico: Francesco Farioli):
Diogo Costa; Alberto Costa, Thiago Silva, Jan Bednarek e Zaidu Sanusi; Seko Fofana, Pablo Rosario e Gabriel Veiga; William Gomes, Terem Moffi e Borja Sainz
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