Brasil Sub-17 x Colômbia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Sul-Americano

A equipe Sub-17 do Brasil entra em campo nesta quinta-feira (16), diante da Colômbia, em busca de uma vaga na final do Sul-Americano da categoria, que está sendo disputado no Paraguai. A partida no estádio Defensores del Chaco começa às 17h (de Brasília) e terá transmissão do SporTV e da Globoplay.

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Até aqui, a Seleção faz campanha irrepreensível no Sul-Americano. O Brasil Sub-17 venceu todos os quatro jogos da primeira fase e já garantiu vaga no Mundial. No total, são 13 gols marcados e apenas um sofrido. Nove desses gols foram feitos por três jogadores: Eduardo Pape, Kauê Furquim e Riquelme Henrique têm três gols cada um na competição.

Ficha do jogo BRA COL SEMIFINAL Sul-Americano Sub-17 Data e Hora Quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 17h (de Brasília) Local Defensores del Chaco, em Assunção (PAR) Árbitro Onde assistir Não definido

Apesar da grande campanha, Eduardo Pape pediu atenção redobrada para a semifinal com a Colômbia, já que um tropeço irá tirar o Brasil da final.

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— Foi muito importante esse 100% na primeira fase para dar confiança. Agora, é outra competição, que não pode errar. A gente quase não errou (na primeira fase). Fizemos muitos gols e fomos efetivos lá atrás —, observou Eduardo Pape.

Dudu Patetuci tenta levar o Brasil Sub-17 à final do Sul-Americano (Foto: Nelson Terme/CBF)

Tudo sobre Brasil Sub-17 x Colômbia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL x COLÔMBIA

Semifinal – Sul-Americano Sub-17

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (Streaming)

🕴️ Árbitro: Não informado

🚩 Assistentes: Não informado

📺 VAR: Não informado

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil (Técnico: Carlos Eduardo Patetuci)

Vitor Wachter; Samuel Almeida, David Brendo, Breno Sales e Arthur Monteiro; Vinícius Rocha, Eduardo Pape e Eduardo Conceição; Kauê Furquim, Riquelme Henrique e João Bezerra.

Colômbia (Técnico: Fredy Hurtado)

Luigi Ortiz; Santiago Vallecilla, Eider Carrillo, Matías Caicedo e Adrián Mosquera; Samuel Martínez, Anderson Murillo, Miguel Agamez e Edwin Estrella; José Escorcia e Juan Fori.

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